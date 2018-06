Stadio Roma | Parnasi davanti agli inquirenti | “Ho pagato tutti i partiti”

Stadio di Roma - Parnasi ai pm : “Erano i politici a cercare me per i finanziamenti” : Ha «pagato» profumatamente tutti i partiti politici. E lo ha fatto perché «sono i politici a cercarti per essere finanziati, e se non lo fai sei fuori dai giri che contano». Nell’interrogatorio fiume durato oltre 11 ore, l’imprenditore Luca Parnasi, ha cercato di ribaltare la proporzione spiegando ai pm di Roma di «essere stato avvicinato da divers...