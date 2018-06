Squalo bianco a Maiorca | primo 40 anni

Terrificante incontro ravvicinato in California : possibile grande Squalo bianco azzanna la canoa di una donna : Una donna California na ha avuto un incontro ravvicinato da film dell’orrore: quello che sembra essere un grande squalo bianco ha attaccato la sua canoa a largo di San Diego. “Ero a circa 3,2 km dalla costa quando ho sentito un colpo fortissimo sulla mia canoa e sapevo fin da subito di cosa si trattava”, ha dichiarato la donna . Julie Wolfe, questo il suo nome, ha capito immediatamente che uno squalo aveva azzanna to la parte posteriore della canoa ...

Paura nelle acque del mediterraneo : peschereccio si imbatte in uno Squalo bianco Video : Lo squalo bianco o pescecane, chiamato anche carcarodonte, è il più grande pesce predatore esistente sul nostro pianeta. Il grande pubblico lo conosce anche per essere stato il mostruoso protagonista [Video] di tante pellicole di successo come il celebre film Lo squalo di Steven Spielberg datato 1975. Questa è sicuramente la specie di squalo più nota e più studiata al mondo, oltre ad essere considerata la più pericolosa. Grosso esemplare di ...