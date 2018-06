Sport | nuovi giovani arbitri nella sezione Agrigento

Sky Sport : dal 2 luglio - i nuovi canali Arena - Football - NBA e Golf : A partire dal prossimo 2 luglio, Sky Sport metterà in atto una significativa rinfrescata per quanto riguarda il proprio bouquet di canali. Tre canali esistenti, infatti, cambieranno denominazione mentre un nuovo canale di zecca verrà appositamente creato. prosegui la letturaSky Sport: dal 2 luglio, i nuovi canali Arena, Football, NBA e Golf pubblicato su TVBlog.it 26 giugno 2018 20:11.

Dalle berline al Suv Sportivo tutti i nuovi modelli del 2018 «Sicurezza all'avanguardia» : View Larger Image Dalle berline al Suv sportivo tutti i nuovi modelli del 2018 «Sicurezza all'avanguardia» «Difficile da dire, l'intera gamma è straordinaria e si arricchirà presto di nuovi modelli. L'...

I nuovi spettacolari artwork di Cyberpunk 2077 ci traSportano nella pericolosa Night City : Uno dei titoli più attesi dell'E3 2018? Indubbiamente Cyberpunk 2077, un progetto che già di per sé è estremamente interessante ma che essendo la nuova opera dei creatori di The Witcher 3 non può che attirare ancora di più l'attenzione di critica e giocatori. CD Projekt RED si trova alle prese con una sfida non da poco e con un titolo profondamente diverso rispetto alle avventure del buon Geralt di Rivia.Il progetto è protagonista assoluto di ...

Radio Rai sempre più digital - arrivano due nuovi canali Radio1 Sport e Radio2 Indie : Due nuovi canali, spin off dei generalisti, che partono nel mese di giugno. E una filiera totalmente digitale su tutta l’offerta. Questa in sintesi la “r(adio)evolution” firmata da Rai Radio con la nascita di due nuovi canali digitali su tre asset portanti: Sport, informazione e musica con Rai Radio1 Sport e Rai Radio2 Indie. Rai Radio 1 Sport inizierà le trasmissioni in occasione della partita inaugurale dei ...

Sport e fasce deboli : i nuovi bandi regionali per la promozione di progetti rivolti a soggetti con disabilità : Pubblicati i bandi per la promozione dello Sport rivolti a soggetti con disabilità e per favorire l’inclusione sociale Diffondere ed incrementare la pratica di attività Sportive e fisico–motorie, con particolare attenzione all’inclusione sociale e alla disabilità. Questo l’obiettivo dei bandi per la promozione dello Sport, pubblicati oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Per quanto riguarda la promozione dell’attività Sportiva ...

Olimpiadi Invernali - Pechino 2022 : i nuovi Sport proposti. Telemark e altre 5 gare. Niente da fare per sci alpinismo e slittino naturale : E’ terminato a Costa Navarino (Grecia) un importante Congresso della FIS che ha stabilito di proporre al CIO sei nuove gare da inserire nel programma delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Di seguito l’elenco completo: Freestyle, gara a squadre mista di aerials. Freestyle, gara a squadre mista di big air. Snowboardcross a squadre. Snowboard alpino, parallelo a squadre. Snowboard alpino, PSL. Telemark, sprint ...

MSI e PG eSports presentano il True Gamers League - un torneo LAN che scoprirà nuovi talenti del gaming professionistico : È con un comunicato stampa ufficiale che MSI e PG eSports hanno annunciato la nuova edizione del True Gamers League, il torneo tra sale LAN che nasce con l'obiettivo di scoprire nuovi talenti per il gaming professionistico. L'edizione 2018 del TGL vedrà scontrarsi online 1 contro 1 i migliori giocatori di oltre 20 sale LAN italiane targate MSI, e gli otto finalisti si contenderanno la vittoria in un evento live che si terrà a giugno.Il vincitore ...

Kia Sportage - Nuovi collaudi al Ring per il restyling : stata fotografata per la prima volta al NürburgRing la versione restyling della Kia Sportage. Il modello dovrebbe debuttare come Model year 2019 e sarà aggiornato sia all'esterno sia all'interno, con probabili innovazioni anche nel comparto tecnico.La GT Line restyling senza veli. Le foto spia mostrano un esemplare praticamente definitivo della Sportage, segno che il debutto è davvero vicino. Le novità sono quelle tipiche dei restyling di metà ...

Made in Italy - eSportazioni di cibo toccano nuovi record : Teleborsa, - Le esportazioni agroalimentari Made in Italy fanno segnare un nuovo record storico sfiorando per la prima volta il valore di 10 miliardi nel primo trimestre . E' quanto emerge da una ...

