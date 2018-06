Sole 24 Ore | dopo Moscetti lascia anche il presidente Fossa

Si è dimesso Fossa - il presidente del cda del Sole 24 Ore : Il presidente della Società 24 Ore Giorgio Fossa si è dimesso oggi dal consiglio di amministrazione, senza però illustrare le motivazioni che lo hanno portato a lasciare l’incarico. «Mio malgrado e in considerazione della situazione creatasi, mi trovo costretto a rassegnare le dimissioni - ha spiegato in una nota diffusa in serata il presidente di...

Milano - dopo il mauSoleo gli operai della M4 scoprono una necropoli sotto il cantiere di San Vittore : Trovati teschio e ossa durante i lavori della futura linea blu del metrò, dove come anticipato da Repubblica è venuta alla luce una porzione del muro del mausoleo di Massimiano

Milano - scavi metro San Vittore : scoperto il mauSoleo dell’imperatore di Mediolanum capitale : Chi era Massimiano, l'imperatore che tre secoli prima di Cristo governava su Mediolanum, mentre Diocleziano spadroneggiava a Roma, che fece erigere l'imponente mausoleo ottagonale ritrovato durante gli scavi della linea metropolitana M4 di Milano? Nei pochi anni del suo regno, edificò molte importanti opere della città di Milano.Continua a leggere

Milano : gli scavi per la M4 incontrano il 'mauSoleo dell'imperatore' - : Al lavoro tra la piazza davanti alla chiesa di San Vittore e la via omonima, da dove si accede al museo della Scienza e della tecnica, gli scavi hanno incontrato un muro di pietra risalente all'epoca ...

Master in Marketing e Comunicazione : opinioni - corsi a Roma - Milano ed estero - Luiss - Bocconi e Sole 24 Ore : Oggi vedremo insieme alcuni dei Master che è possibile conseguire in Marketing e Comunicazione, sia in Italia che all’estero. Master in Marketing e Comunicazione: opinioni e corsi Al giorno d’oggi dopo aver conseguito una laurea, molti ragazzi desiderano specializzarsi ancora decidendo di seguire dei Master. In particolar modo oggi ci occuperemo di alcuni dei Master che si possono seguire in Marketing e Comunicazione, sia in Italia che ...

Napoli. Maddalena Solemo muore cadendo da una finestra a Livorno : Drammatico infortunio sul lavoro in centro a Livorno. La vittima è Maddalena Solemo, 62 anni, originaria della provincia di Napoli.

Scuola - Mario Pittoni a ‘Il Sole 24 Ore’ : ‘Buoni rapporti con ministro Marco Bussetti’ : Il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola per la Lega Nord, è il nuovo presidente della commissione Istruzione del Senato. L’onorevole Pittoni ha rilasciato un’intervista a ‘Il Sole 24 ore’, all’interno della quale ha parlato delle diverse questioni e problematiche legate alla Scuola. Pittoni sul precariato della Scuola, ‘tre volte superiore al resto della PA’ Il precariato nella Scuola, ha ...

Scoperte foreste coralline intorno ai vulcani sottomarini delle ISole Eolie [FOTO e VIDEO] : 1/25 © OCEANA ...

Lascia il cane chiuso in auto sotto il Sole per più di sei ore : salvato dai poliziotti : JESOLO - È stata denunciata per abbandono di animali una donna di 54 anni che ieri ha Lasciato il proprio cane per ore all'interno dell'auto in parcheggio, a Jesolo . L'animale era stato notato da un ...

Roma - la showgirl Daniela Martani segnala tre conigli da ore sotto il Sole e senz’acqua : È stata una telefonata della nota animalista showgirl Daniela Martani ad allertare le guardie zoofile. Aveva visto questi tre coniglietti stipati in un trasportino per gatti in mano a dei senza fissa dimora che cercavano di venderli da ore a Piazza Bologna. I coniglietti, piccolissimi, di circa un mese di età e senza acqua, sono stati posti sotto sequestro e presi in custodia da EARTH. Dopo le visite potranno cercare sistemazione. ...

Attenzione ai temporali di calore : non dimenticate l'ombrello anche con il Sole : sole, caldo e cielo terso possono d'improvviso mutare in un temporale accompagnato da tuoni, fulmini e un bell'acquazzone. Sono i temporali di calore, tipici dell'estate e più...

Nintendo considera il servizio Nintendo Switch Online come il successore della Virtual ConSole : Nintendo ritiene che il successore della Virtual Console sia il servizio Nintendo Switch Online.Recentemente, IGN ha effettuato un'intervista all'E3 2018 con Reggie Fils-Aime. In questa occasione, Reggie ha parlato del prossimo servizio Nintendo Switch Online e dei giochi retrò che offrirà. Secondo il presidente di Nintendo of America, sembra che la compagnia stia considerando Nintendo Switch Online come il successore della Virtual Console. Ecco ...

Il Sole 24 Ore - precisazioni sul rapporto con l'ad Moscetti : Ai sensi del predetto Accordo, in linea con la politica di remunerazione attuale, previo parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, la Società verserà al Dott. Moscetti, entro 30 giorni dalla data ...