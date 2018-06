Wiko View 2 Pro - la recensione : il miglior Smartphone da 300 euro? : Wiko ha compiuto quel salto di qualità che tanto ci aspettavamo. Se nel 2017 i francesi hanno provato ad esplorare qualcosa di più della fascia media con il Wim – un esperimento riuscito soltanto a metà – quest’anno sono tornati sui loro passi e hanno cercato di racchiudere la quintessenza del brand all’interno del Wiko View 2 Pro: uno smartphone economico, bello da vedere e con tutte le caratteristiche di un top di gamma. La seconda ...

Smartphone cinesi 300€ : quale comprare : Dopo aver visto insieme quali sono i migliori Smartphone cinesi da 100€ e 200€, è adesso il momento di alzare un po’ l’asticella. Con i migliori Smartphone cinesi 300€ dobbiamo aspettarci un buon incremento delle prestazioni, del design e della qualità costruttiva, andando a sfidare anche i più blasonati Smartphone europei. Sopratutto la fotocamera andrà a beneficiare di questo salto di prezzo. I sensori che troveremo a bordo saranno ...

Motorola Moto G6 - tre nuovi Smartphone nella fascia 200-300 euro : Come ogni anno, anche nel 2018 non poteva mancare una nuova offensiva di Motorola nei confronti della fascia media del mercato smartphone. Gli smartphone Moto G del gruppo sono ormai famosi da anni per la loro affidabilità e accessibilità e questa sesta generazione promette di proseguire nel solco di una tradizione inaugurata ormai nel 2013. I gadget della famiglia Moto G6, presentati in Brasile qualche giorno fa ma in arrivo a breve in Italia ...

Smartphone 300 euro : i migliori da comprare : Molte volte, quando dobbiamo acquistare un nuovo Smartphone, veniamo pervasi dall’indecisione. Il mercato, infatti, è ormai pieno di Smartphone per tutti i gusti e tutte le tasche. Tuttavia, acquistare un nuovo cellulare non è affatto semplice: molti sono i parametri da prendere in considerazione e non parliamo solo della scheda tecnica; il prezzo, infatti, è una componente che spesso può limitare i nostri acquisti. Per questo motivo ...