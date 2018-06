Smartphone 100 euro | i migliori da comprare

chimerarevo

(Di sabato 30 giugno 2018) I consigli per acquistarea massimo 100€ è ciò che molti utenti ci chiedono ogni giorno. Non è facile sceglierli, soprattutto in questo range, ma glicellulare riportati di seguito sono scegli con cura e rappresentano i100€ del momento. Prima di lasciarvi alla nostra selezione, però, è bene avere una idea chiara di cosa può offrire un dispositivo del genere e cosa bisogna aspettarsi.100€: cosa possono offrire? Naturalmente per una cifra simile non potete pretendere di avere unocon ottima fotocamera, molta RAM o memoria interna, processore super potente, schermo super definito e tanto altro. Bisogna scendere a compromessi. Tuttavia, esistono ottimi compromessi ed il risparmio è garantito soprattutto se acquistate da store online come Amazon oppure da siti cinesi affidabili. Nonostante ciò, scegliere i...