Skull & Bones sarà diverso da Assassin' s Creed 4

E3 2018 : Skull & Bones - prova : Prendete Assassin's Creed IV: Black Flag e togliete tutte quel superfluo alone di serietà, la struttura action adventure e le fregnacce sugli assassini. Fatto? Benvenuti in Skull & Bones . Potrà sembrare riduttivo e un po' sacrilego, ma il nuovo gioco di Ubisoft è esattamente questo, ovvero un'interessante scampagnata nel mondo dei pirati a bordo di vascelli di varie dimensioni, armati fino ai denti, tutti però caratterizzati dalle vele nere ...

E3 2018 : Ubisoft annuncia la BETA di Skull & Bones : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha mostrato Hunting Grounds, il nuovo contenuto PvPvE (player-versus player-versus-environment) per Skull & Bones, il suo prossimo gioco navale online ambientato nel vasto Oceano Indiano. Skull & Bones sarà disponibile nel 2019 per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Diventa un pirata con Skull & ...