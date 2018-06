Sicurezza | Roma promossa dagli Usa | «Omicidi e stupri | da noi è peggio»

Legambiente su taglio alberi per la Sicurezza stradale a Roma : Legambiente su taglio alberi per la sicurezza stradale a Roma, “Invece di abbattere alberi bisogna fare la manutenzione delle strade, abbattere il numero di Auto e la loro Velocità”. Blitz con Autovelox sulla Colombo: anche dove il limite è 30 km/h tutti oltre i 70 con punte oltre i 110. “Gli alberi non vanno avanno curati e sostituiti se necessario con alberi più adatti all’ambiente urbano”. Dopo l’ipotesi di taglio degli alberi “senza se ...

Romani - FI - : maggiore Sicurezza in città : E' arrivato il momento di dire BASTA, basta alle beghe interne che logorano e mettono in ginocchio la città BASTA ai giochetti per soli pochi eletti, BASTA a una politica fatta di minacce e sgambetti.

Roma. Mura aureliane : lavori per la messa in Sicurezza del torrione : A seguito della caduta della copertura di uno dei torrioni delle Mura aureliane nel tratto di via Campania, nel pomeriggio

Volo Roma-Chicago atterrato in Irlanda per motivi di Sicurezza : Il Volo della United Airlines è stato deviato a Shannon: «Nei bagni dell’aereo trovato l’annuncio di una bomba a bordo». I passeggeri sottoposti a perizia calligrafica

Volo Roma-Chicago atterra in Irlanda : “Motivi di Sicurezza” : Volo Roma-Chicago atterra in Irlanda: “Motivi di sicurezza” Volo Roma-Chicago atterra in Irlanda: “Motivi di sicurezza” Continua a leggere L'articolo Volo Roma-Chicago atterra in Irlanda: “Motivi di sicurezza” proviene da NewsGo.

Roma : Lavoro - domani convegno su Sicurezza e infortuni : Roma – Drammatica e sempre più intollerabile. E’ l’escalation di incidenti e infortuni mortali sui luoghi di Lavoro. Nella nostra regione, dall’inizio dell’anno, si contano già 27 vittime. Come contrastare, arginare, fermare questo fenomeno sara’ il tema al centro dell’iniziativa organizzata dalla Cisl del Lazio. Si tratta di ‘sicurezza: istruzioni per l’uso’ in programma martedì 12 ...

Cyber Sicurezza - il Security Summit a Roma : Roma, 4 giu. , askanews, Esperti e rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee si confronteranno sulle nuove minacce della Cyber Security il 6 e 7 giugno a Roma, durante una delle tappe del ...

Emilia Romagna : al via il maxi cantiere per la messa in Sicurezza dell’argine del fiume Secchia : Chiusa la gara si parte col maxi cantiere. Ieri, nella sede centrale di Aipo a Parma è terminata la procedura di esame delle offerte per l’aggiudicazione, da parte dell’Agenzia, del primo lotto di lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’argine del fiume Secchia nel tratto che va dal Comune di Campogalliano (Mo) all’attraversamento della linea Tav nel Comune di Modena. Opera affidata all’associazione ...

Furto a Zanotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. 'Vado all'estero - in Romania c'è più Sicurezza' : Sei volte in tre anni: Giuseppe Zanotti, imprenditore delle scarpe, non ne può davvero più. L'ennesimo Furto nella sua azienda, per un valore totale di 700mila euro, lo sta portando a valutare ...

Furto a Zanotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. «Vado all'estero - in Romania c'è più Sicurezza» : 'Io lavoro nel mondo, ma le tasse le pago in Italia e ho bisogno di sicurezza, che il mio lavoro venga protetto - conclude - Siamo al sesto Furto di seguito, non si può andare avanti. Ti viene voglia ...

Oggi a Roma l’ultima tappa del Giro d’Italia : Capitale blindata per una grande festa con tante misure di Sicurezza : Roma è pronta per ospitare la tappa finale del Giro d’Italia, la tradizionale passerella che incoronerà la maglia rosa e che chiuderà un’ideale cerchio tra Citta’ Sante dopo la partenza da Gerusalemme il 4 maggio. Nell’Urbe la 101ª edizione del Giro si chiuderà con un percorso di appena 115 chilometri (10 giri da 11,5 km.) fra le meraviglie architettoniche e storiche della citta’. La partenza e’ in programma ...

Codacons : Roma maglia nera per inquinamento e Sicurezza stradale : Roma – La città di Roma è maglia nera sulla sicurezza stradale in Europa. Questo e’ il risultato del report ‘Living. Moving. Breathing. Ranking of European cities in sustainable trasport’ realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace. Il report compara le performance di 13 città europee in fatto di mobilita’ sostenibile. E assegna un massimo di 20 punti a ciascuno dei parametri utilizzati: sicurezza ...

Codacons : Roma maglia nera per inquinamento e Sicurezza stradale : Roma – La città di Roma è maglia nera sulla sicurezza stradale in Europa. Questo e’ il risultato del report ‘Living. Moving. Breathing. Ranking of European cities in sustainable trasport’ realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace. Il report compara le performance di 13 città europee in fatto di mobilita’ sostenibile. E assegna un massimo di 20 punti a ciascuno dei parametri utilizzati: sicurezza ...

Terremoto in Emilia Romagna - geologi : aumentare Sicurezza abitazioni : Sesto anniversario del Terremoto in Emilia Romagna, i geologi: incrementare la sicurezza sismica delle abitazioni.