Si litiga già sull’accordo sui migranti

Il governo giallo-verde ancora non c'è - ma già litiga con l'Europa : Bonaccia piena: all’indomani degli infruttuosi colloqui al Quirinale, dove Sergio Mattarella ha dovuto prendere atto che il governo giallo-verde è di là da venire, il lavorio di Matteo Salvini e Luigi Di Maio prosegue sotto traccia. Senza colpi di scena, senza pathos nonostante le difficoltà. Quasi nella noia, se non fosse per Bruxelles. L’Europa cita Mattarella Dopo giorni di silenzio ufficiale, di ...