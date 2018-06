Sharp Objects | thriller televisivo per Amy Adams

Sharp Objects - il trailer della serie Hbo con Amy Adams : I presupposti perché Sharp Objects sia una delle miniserie più acclamate dell’anno ci sono tutti: la produzione Hbo, infatti, è tratta da un romanzo di Gillian Flynn, la stessa autrice di Gone Girl, ed è diretta da Jean-Marc Vallée, ovvero il regista dell’altro strepitoso successo recente del network, Big Little Lies. In più a interpretare il ruolo della protagonista Camille Preaker, come si vede nel primo trailer ufficiale diffuso ...

HBO - il trailer di Sharp Objects con Amy Adams e Zendaya protagonista del pilot Euphoria : HBO ha rilasciato il trailer di Sharp Objects, la nuova miniserie estiva con cui spera di replicare il successo di Big Little Lies, avendola anche affidata allo stesso regista Jean-Marc Vallée.Composta da 8 episodi, Sharp Objects vede Amy Adams nel ruolo di Camille una giornalista di cronaca che dopo un periodo in un ospedale psichiatrico, torna a Wind Gap, sua città natale, per indagare sugli omicidi di due ragazzine. Qui, anche a causa del ...

