SHAMELESS - La nona stagione sarà più lunga!

SHAMELESS - Anticipazioni sulla trama della nona stagione : Siete curiosi di sapere le novità riguardanti la premiere e la trama della nona stagione di SHAMELESS ? Eccovi accontentati!Attenzione: Spoiler!Segnatevi la data: 9 Settembre, ossia il giorno in cui vedremo la premiere della nona stagione di SHAMELESS !Sarà importante sotto tanti aspetti, tra cui la messa in onda del centesimo episodio di questa serie tra le più longeve e di successo della tv. SHAMELESS , infatti, si classifica come lo show n.1 ...

Il finale di SHAMELESS 8 in onda in Italia : la nona stagione ci sarà? : Il finale di Shameless 8 finalmente in onda anche in Italia. Proprio oggi, 26 aprile, su Mediaset Premium l'appuntamento è con l'ultimo episodio della serie tv Showtime che ha già ottenuto una nona stagione. Come un sonnambulo, questo è il titolo dell'ultimo episodio che è già andato in onda negli Usa a fine gennaio e che finalmente il primo Italiano vedrà in onda su Premium Stories ad un passo dal passaggio su Italia2. I Gallagher quest'anno ...