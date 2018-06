Settecolli | Pellegrini in finale nei 100 stile libero Milli il migliore nei 100 dorso

Nuoto - Settecolli 2018. Batterie seconda giornata. Pellegrini e Dotto : squilli azzurri nei 100 stile libero : Federica Pellegrini c’è e batte un colpo. Nonostante l’anno sabbatico, nonostante gli impegni televisivi che l’hanno stancata nella scorsa settimana, nonostante l’imposizione, ammessa da lei stessa di doversi accontentare di poco quest’anno in vista della volata olimpica, la Divina piazza la zampata nelle Batterie dei 100 stile libero e con un buon 54″05, non lontano dai tempi che fanno segnare le ...

Nuoto – Settecolli - Federica Pellegrini in finale nel 100sl : “non è facile per me - devo prendere quello che arriva” : Federica Pellegrini segna un buon tempo nella batteria dei 100sl, che la porta a disputare la finale del Settecolli dopo la delusione dei 50 dorso Federica Pellegrini si ‘vendica’ al Settecolli di Roma e dopo la delusione nella batteria dei 50 dorso, segna un buonissimo 54”05 nei 100 sl. La Divina dietro alla Sjostrom, la Blume e la Heemskerk, si è infatti qualificata per quarta alla finale che la vedrà protagonista. “Non ...