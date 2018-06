Sette punti in fronte per aver difeso un cane

Merletti : "Sette punti per il governo" : 15.54 "Più attenzione per le piccole imprese (4.313.163) per tutti i provvedimenti normativi".Così il presidente Confartigianato,Merletti agli associati.7 punti sul tavolo da proporre al governo. "Di Maio firmi il decreto per le nuove tariffe Inail,risparmio di un miliardo; modificare la normativa sugli appalti; mettere fine al Sistri (tracciabilità rifiuti);riduzione bolletta Enel alle imprese;tutela del made in Italy;tassa sui giganti ...

Regionali in Molise : vince il centrodestra - il M5S nettamente staccato. I grillini perdono Sette punti rispetto alle politiche : In Molise, con 387 su 394 sezioni scrutinate, è ormai largamente in testa il centrodestra guidato da Donato Torna (43,07% dei voti), con un margine ampio sul Movimento 5 Stelle che è intorno al 38,45% (il candidato è Andrea Greco). Il Partito democratico è fermo al 10 per cento. Questi i risultati quando si è a più di due terzi dello spoglio: e se ...