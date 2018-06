Sesso | sindrome d’infertilità di coppia | 5 punti per conoscerla e combatterla

meteoweb.eu

(Di sabato 30 giugno 2018) Dal desiderio che brucia ad ogni ora alla completa pace dei sensi. Sono il punto di partenza e quello di arrivo dellad’infertilità psicogena di, sigla medica Sipc, descritta per la prima volta in modo compiuto e illustrata da Franco Avenia, presidente dell’Associazione italiana per la ricerca in sessuologia (Airs), ieri a Lucca al convegno dell’Associazione urologi del territorio dell’Italia centrale e della Sardegna (Utics). Nella lettura magistrale ‘Qualità della vita, definalizzazione sessuale ed infertilità‘, l’esperto ha spiegato cosa succede quando “lo stress si insinua nellacrescendo enormemente in poco tempo, e creando una situazione difficile da superare per realizzare il sogno della maternità e della paternità”. Una condizione che si chiama appunto Sipc,d’infertilità psicogena di ...