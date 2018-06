Serie B 2018 21 | diritti TV assegnati a Perform Tutte le partite in diretta su DAZN a

Calcio - Serie B : assegnati i diritti televisivi per il triennio 2018-21. Dove si vedranno le partite? : Quest’oggi sono stati assegnati i diritti televisivi per il triennio 2018-21 della Serie B di Calcio. Ad aggiudicarsi il pacchetto principale è stata Perform, che si era già assicurata tre partite a giornata per la Seria, con un’offerta di 22 milioni a stagione più bonus. Le partite verranno quindi trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Dazn. L’anticipo del venerdì sarà invece visibile anche in chiaro gratuitamente, con la ...

Tuffi grandi altezze - World Series Bilbao 2018 : Hunt e Paredes in cerca di riscatto. De Rose con tanta voglia di stupire : Dopo la tappa inaugurale da record in Texas (Stati Uniti) segnata dalla prima vittoria in assoluto del polacco Kris Kolanus, i Tuffi dalle grandi altezze tornano protagonisti dalla piattaforma a 27 metri di altezza sul ponte La Salve di Bilbao (Spagna). Lo scenario sarà l’iconico Museo Guggenheim della località basca e sono attesi ad un riscatto, dopo l’opaco esordio texano, l’inglese Gary Hunt e il campione in carica, il ...

Diritti Tv Serie A 2018-21 - Mediaset Premium «Entro 15/7 contenuti offerta nuova stagione» : COMUNICAZIONE UFFICIALE Mediaset Premium AGLI ABBONATI Gentile Cliente, Mediaset Premium sta lavorando per continuare ad offrirti la visione delle partite di Serie A, saremo in grado di comunicarti i contenuti dell'offerta per la nuova stagione entro il 15 Luglio.

Mondiali Russia 2018 – Serietà e concentrazione - l’Inghilterra si prepara al big match contro il Belgio [GALLERY] : Mondiali Russia 2018, l’Inghilterra si allena in vista del big match che chiude il Girone-G contro il Belgio: qualche timido sorriso e tanta concentrazione Entrambe al top del Girone-G, con due vittorie ottenute a suon di gol nelle prime gare, Inghilterra e Belgio si sfideranno questa sera per contendersi il primato in un vero e proprio big match. La nazionale dei 3 Leoni si allena con estrema concentrazione: nonostante la vittoria ...

Fiction Rai 2018/2019 : tutte le Serie in onda nella prossima stagione : Rai Fiction La stagione seriale 2018/2019 si preannuncia molto ricca per la Rai. I telespettatori ritroveranno molti titoli e volti noti, con nuove stagioni di successi già consolidati, ma non mancheranno le novità. Ecco l’offerta completa di Rai Fiction per la prossima stagione tv, suddivisa per rete nonché per tipologia (lunga e media serialità, serie evento, miniserie e tv movie). Rai 1 – Lunga e Media Serialità UN PASSO DAL CIELO ...

Palinsesto Rai - autunno 2018 : fantasia per le Serie americane in programma : fantasia è la parola che meglio rappresenta le serie tv. Come è stato ribadito nel comunicato stampa delle Reti Nazionali “il futuro è già in programma“. In questo modo sono stati presentati i Palinsesti Rai per il prossimo autunno 2018. Il Trono di Spade 7, The Americans 3, The Exorcist 2, Scandal 7, American Crime Story – Versace, NCSI 15, Bull 2 sono alcune delle serie in Palinsesto. Le serie Tv sono la nuova grammatica ...

Wimbledon 2018 - Serena Williams sarà testa di Serie : Cibulkova furiosa! : Wimbledon 2018 fa già discutere, nonostante il torneo sia ancora ben lontano dal suo inizio: Serena Williams testa di serie, per la rabbia di alcune avversarie Serena Williams verrà inserita come testa di serie nel tabellone femminile di Wimbledon, terzo appuntamento stagionale dello Slam in programma sull’erba dell’All England dal 2 luglio. La statunitense è stata collocata come 25esima testa di serie nonostante la 183esima ...

Wimbledon 2018 : definite le teste di Serie. Ci sono Fabio Fognini e Marco Cecchinato : definite le 32 teste di serie per il tabellone maschile e femminile per quanto riguarda il torneo di Wimbledon 2018, che prenderà il via lunedì prossimo: come di consueto infatti, il torneo di tennis più famoso al mondo è l’unico che non usa il ranking per deciderle. Andiamo a scoprire i 64 favoriti: inseriti tra gli uomini anche gli azzurri Fabio Fognini e Marco Cecchinato. teste di serie Wimbledon 2018 Uomini 1. FEDERER, Roger (SUI) 2. ...

Serie A 2018-2019 : il calendario dei ritiri e delle amichevoli : ATALANTA Ritrovo il 4 luglio al Centro Bertolotti di Zingonia, poi partenza per il ritiro pre-campionato di Rovetta-Bratto. 8 luglio ATALANTA- Rappresentativa della Valseriana , selezione di