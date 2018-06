Serie A | ancora novità arbitrali | arriva il “fuorigioco 3D”

Softball - Serie A1 : i risultati dell’ottava giornata - terza di ritorno. Bussolengo e Bollate ancora in marcia solitaria : Si è disputata nel weekend l’ottava giornata, terza del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. A differenza della settimana scorsa, non si è verificata nessuna reale sorpresa per quanto riguarda l’alta classifica. Nel girone A, Bollate continua a marciare indisturbata e imbattuta (è a quota 16 vittorie e 0 sconfitte); nel girone B, Bussolengo ricomincia a marciare spedita dopo la prima sconfitta occorsa ...

Prime anticipazioni su Grey’s Anatomy 15 e Station 19 - le due Serie si incroceranno ancora nei nuovi episodi : Grey's Anatomy 15 e Station 19, il suo spin-off dedicato ai pompieri di Seattle, torneranno ad incrociarsi nella prossima stagione televisiva, a partire da settembre. Da quest'anno Jason George, interprete di Ben Warren in Grey's Anatomy, si ritrova nel ruolo del trait d'union tra il medical drama e il suo nuovo spin-off: un ruolo che tornerà a ricoprire a settembre apparendo sia nella quindicesima stagione della serie di Shonda Rhimes sia ...

Caso Parma e Frosinone - il Palermo chiede giustizia : “Serie A ancora possibile” : Il Palermo chiede a gran voce la promozione nel campionato di Serie A, due le situazioni delicatissime, quelle che riguardano la gara di ritorno dei playoff di Serie B contro il Frosinone ed il Caso Parma. Per quanto riguarda la gara contro il Frosinone la prima decisione è stata quella di rigettare la richiesta di 0-3 a tavolino ma il club rosanero ha presentato ricorso, poi c’è la situazione delicata del Parma che rischia la ...

Softball - Serie A1 : i risultati della settima giornata - seconda di ritorno. Nel Girone B Bussolengo perde l’imbattibilità - nel Girone A Bollate ancora imbattuta : Si è disputata nel weekend la settima giornata, seconda del Girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. Fa notizia la perdita dell’imbattibilità di Bussolengo, superata da Forlì nel secondo dei due match del fine settimana. Rischia parecchio anche Bollate, che si salva al penultimo inning del secondo match contro Collecchio. Di seguito i risultati dei due gironi: Girone A Nuoro-Saronno Una vittoria per parte nella ...

Federico Ferri : «La Serie A ancora su Sky Sport - tutta da vivere oltre ogni piattaforma» : La Serie A sarà su Sky Sport anche per il triennio 2018/2021. Sky Italia ha annunciato infatti di aver acqui...

RADICI - MINISerie TV/ Anticipazioni 7 giugno : la libertà per George è ancora lontana ma... : Roots - RADICI, Anticipazioni del 7 giugno 2018, su Rete 4. George cresce sotto il controllo del padre schiavista, ma il destino si abbatterà su di lui. (Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 23:02:00 GMT)

Risultati playoff Serie C - Cosenza beffato nel finale contro il Sudtirol ma per la qualificazione è ancora tutto aperto : Risultati playoff Serie C – Si è giocata l’andata delle semifinali dei playoff di Serie C, nel primo match in campo Sudtirol e Cosenza. Continua il sogno del club calabrese che punta senza mezzi termini alla promozione in Serie B, adesso avrà l’occasione di conquistare la finale davanti al pubblico amico nonostante la sconfitta nella gara d’andata, beffa nel finale e nel recupero, decide una rete di Cia per il definitivo ...

Djordjevic ancora in Serie A : ecco la nuova destinazione dell’attaccante : nuova avventura per l’attaccante Filip Djordjevic, reduce dall’esperienza non entusiasmante con la maglia della Lazio soprattutto nell’ultimo periodo. Adesso è pronto a tornare protagonista, secondo quanto rivela ‘Sky Sport’ è fatta con il Chievo, arrivo per D’Anna a parametro zero. Nei prossimi giorni previste le visite mediche, poi la firma del nuovo contratto. Djordjevic non ha più intenzione di aspettare, ...

NBA finals - ancora Warriors : Curry show e 2-0 nella Serie - non basta super-LeBron [VIDEO] : NBA finals, ancora Warriors vittoriosi, 2-0 nella serie contro Cleveland grazie ad un sontuoso Stephen Curry da 33 punti NBA finals, anche gara-2 è andata agli archivi. Nuova vittoria per Golden State, che si porta sul 2-0 nella serie contro Cleveland e di fatto mette già una seria ipoteca sul titolo. Un risultato netto stavolta, 122-103, dopo l’equilibrio che ha regnato nel primo atto della finale. I big degli Warriors sono parsi ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento è ancora in finale! Venezia si arrende in gara-4 : La Dolomiti Energia Trento è ancora in finale. La squadra di coach Buscaglia raggiunge l’Olimpia Milano nell’ultimo atto dei Playoff di Serie A, dopo aver sconfitto in gara-4 la Reyer Venezia per 84-76. Trento chiude, dunque, la Serie per 3-1 e andrà a caccia del suo primo Scudetto. In casa Trento grande prestazione di Dustin Hogue, autore di una doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi. Decisivi anche i 17 punti di Shavon Shields e i ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento è ancora in finale! Venezia si arrende in gara-4 : La Dolomiti Energia Trento è ancora in finale. La squadra di coach Buscaglia raggiunge l’Olimpia Milano nell’ultimo atto dei Playoff di Serie A, dopo aver sconfitto in gara-4 la Reyer Venezia per 84-76. Trento chiude, dunque, la Serie per 3-1 e andrà a caccia del suo primo Scudetto. In casa Trento grande prestazione di Dustin Hogue, autore di una doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi. Decisivi anche i 17 punti di Shavon Shields e i ...

Eto’o si offre in Serie A - futuro ancora in Italia per l’attaccante? : Samuel Eto’o ha intenzione di continuare ad essere protagonista e dopo l’esperienza con la maglia del Konyaspor punta a tornare nel campionato di Serie A dopo le avventure con Inter e Sampdoria. Secondo alcune voci nelle ultime ore ci sarebbe stato un incontro con la Lazio, il club biancoceleste sta valutando il colpo. Il presidente Lotito sta considerando diversi aspetti, l’età, l’ingaggio e la condizione fisica ...

Provaci ancora prof : confermata l'ottava Serie? : Reduce dal discreto successo della settima, è prevedibile che ci fossero dei dubbi sulla riconferma. Stiamo parlando di “Provaci ancora prof”, la nota fiction di Rai1 che, sin dal suo debutto ufficiale avvenuto nel 2005, ha saputo sorprendere gli spettatori. In particolare, per il personaggio dell’amata professoressa Camilla Baudino, interpretato dall’attrice Veronica Pivetti che, nel corso delle sette serie, è stata abile a calarsi nel duplice ...

Parma in Serie A : Lucarelli ancora stenta a crederci! : Parma promosso in Serie A al termine di una cavalcata clamorosa, culminata con un’ultima giornata al cardiopalmo nel testa a testa col Frosinone “C’e’ stato un grande senso di appartenenza da parte della città e dei giocatori e abbiamo intrapreso un percorso davvero importante, perché anche nei sogni più belli non potevamo pensare di tornare in A in tre anni. Se me l’avessero detto non ci avrei creduto. Avevo paura, ...