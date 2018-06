Serbia-Russia | media | Putin a Belgrado il primo novembre

Mondiali Russia - ad un passo dagli ottavi con William Hill : le quote per Serbia-Brasile e Inghilterra-Belgio : Mondiali Russia – La gara di stasera tra Brasile e Serbia risulta fondamentale ai fini della qualificazione: nel gruppo E, infatti, sia la formazione carioca che la Svizzera sono a quota 4 punti, seguite dai serbi e dalla Costa Rica, rispettivamente con 3 e zero punti. Immaginando, poi, un percorso in discesa per gli elvetici – visto che i costaricani sono automaticamente esclusi dai giochi – il testa a testa ...

Mondiali di Russia 2018 - le immagini più belle di Brasile-Serbia [GALLERY] : Brasile-Serbia regala emozioni allo Spartak Stadium, ecco le immagini più belle del match Il girone E dei Mondiali di Russia 2018 si conclude con il primo posto in classifica del Brasile, che dopo la vittoria contro la Serbia si aggiudica il passaggio agli ottavi di finale. Allo Spartak Stadium due sono i gol che gonfiano la rete durante i 90 minuti regolamentari e sono entrambi firmati dalla Nazionale verdeoro. Scorri la gallery per vedere le ...

Mondiali di Russia 2018 - le immagini più belle di Brasile-Serbia [GALLERY ] : Brasile-Serbia regala emozioni allo Spartak Stadium, ecco le immagini più belle del match Il girone E dei Mondiali di Russia 2018 si conclude con il primo posto in classifica del Brasile, che dopo la vittoria contro la Serbia si aggiudica il passaggio agli ottavi di finale. Allo Spartak Stadium due sono i gol che gonfiano la rete durante i 90 minuti regolamentari e sono entrambi firmati dalla Nazionale verdeoro. Scorri la gallery per vedere le ...

Mondiali di Russia 2018 - dalla sexy moglie di Firmino alle bellissime supporter : tutta la sensualità delle tifose di Brasile-Serbia [GALLERY] : Brasile e Serbia si sfidano per il passaggio del turno ai Mondiali di Russia 2018 e le tifose sugli spalti sono davvero bellissime Brasile e Serbia si giocano il match che potrebbe consegnargli o negargli l’accesso agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. La Nazionale di Neymar a 4 punti del girone E e quella di Milinkovic-Savic a 3 punti, sognano il passaggio di turno, ce la faranno? Intanto sugli spalti dello Spartak Stadium il ...

Mondiali 2018 Russia - dalla guerra a capitano della Serbia : Kolarov nel mito di Mihajlovic : Scappato dalle bombe, per essere come Miha. La Serbia nel cuore, una guerra e l'orgoglio di mamma e papà. Kolarov gol, subito. Contro la Costa Rica e su una punizione perfetta di cui uno come Sinisa ...

Mondiali Russia 2018 - le formazioni : Messico-Svezia - Corea del Sud-Germania - Svizzera-Costa Rica e Serbia-Brasile : MESSICO SVEZIA- Entra nel vivo la parte calda del Mondiale in Russia. Oggi andrà in scena l’ultima giornata dei gruppi E e F. Messico-Svezia: messicani a caccia del primato nel girone. La Germania obbligata alla vittoria contro la Corea del Sud per accedere agli ottavi di finale. Occhio alle partite delle 20:00. Svizzera-Costa Rica potrebbe […] L'articolo Mondiali Russia 2018, le formazioni: Messico-Svezia, Corea del Sud-Germania, ...

Mondiali 2018 Russia - criminale o lottatore? Mitrovic ha scelto il calcio - e la sua Serbia : Qualche volta l'ha fatto. Pollici alti, indice e medio puntati in entrambe le mani. Due pistole, cariche. Quando il fuoco lo aveva fatto con un gol. Di potenza. Di foga. E cattiveria. Perché Mitrovic ...

Mondiali Russia 2018 le partite di oggi 27 Giugno 2018 : in campo Germania Brasile e Serbia - Ultime Notizie Flash : Mondiali di Russia 2018, l'ultima partita dei gruppi E e F. Uniche già escluse Costa Rica e Corea del Sud, per le altre ancora tutto in ballo. Ecco le probabili formazioni e le possibili e come ...

Russia 2018 - Tite non cambia il Brasile per la Serbia : 'Giocano gli stessi' : Zero sorprese nel Brasile che domani si gioca a Mosca contro la Serbia il passaggio agli ottavi: 'Giocheranno gli stessi', fa sapere il ct alla vigilia del match confermando l'undici che ha battuto, ...

Russia 2018 - problema muscolare per Douglas Costa : salterà Brasile-Serbia : Non si può dire che Tite sia fortunato per quanto riguarda la situazione infortuni del suo Brasile in questi Mondiali di Russia. Le condizioni di Neymar, dopo il lungo stop, lo hanno tenuto in apprensione per mesi. Poi l'infortunio a Dani Alves costretto a rinunciare alla kermesse iridata. Ora si ferma Douglas Costa il cui ingresso in campo era risultato decisivo nel match vinto 2-0 contro il Costarica [VIDEO]. Come se non bastasse, Tite ha gia' ...

Mondiali Russia 2018 - esposto della Serbia alla Fifa : “un tedesco ad arbitrare la Svizzera - conoscete i cantoni?” : La Serbia non ci sta e dopo la sconfitta contro la Svizzera con tanti errori arbitrali, arriva una protesta contro la Fifa per la scelta del direttore di gara La Serbia si è lamentata con la Fifa per l’arbitro tedesco Felix Brych che ha arbitrato la sfida persa per 2-1 in Coppa del Mondo con la Svizzera venerdì. “Numerosi rapporti dei media Mondiali, e in particolare i filmati di tutte le situazioni controverse durante la partita, ...

Russia 2018 - problema muscolare per Douglas Costa : salterà Brasile-Serbia : Nel caso del giocatore del Manchester City, il guaio muscolare sembra molto più serio, tanto da rendere difficile un recupero prima della fine del campionato del mondo. Questo articolo è stato ...

Russia 2018 - Serbia-Svizzera - Shaqiri e Xhaka nel mirino della Fifa : La commissione disciplinare della Fifa ha avviato una procedura nei confronti dei giocatori della Svizzera Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri per aver festeggiato con un gesto politico, vietato dalle ...

Russia 2018 - Brasile : Douglas Costa infortunato salterà la sfida contro la Serbia : Tegola per il Brasile che dovrà fare a meno di Douglas Costa nella prossima partita del gruppo E, quella con la Serbia. L'attaccante della Juventus nel finale della gara di ieri con Costarica ha ...