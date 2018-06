“ Senza Monti debito a 145% del Pil” : Roma, 30 giu. (AdnKronos) – Senza la stretta fiscale del 2012 operata dal governo Monti , il rapporto tra debito e Pil sarebbe aumentato più rapidamente e sarebbe attualmente tra il 142% e il 145% . E’ quanto rileva l’ultimo rapporto pubblicato oggi dall’Osservatorio dei conti pubblici, diretto da .Come spiega nel dettaglio il documento, in assenza della stretta operata dal governo guidato da Monti , il dato “sarebbe ...

Conti pubblici - Senza Monti debito-pil fino a 145% : Il rapporto tra debito pubblico e Pil, in as senza della stretta operata da Monti , sarebbe cresciuto più rapidamente di quanto osservato, arrivando nel 2018 a 142,1 per cento , circa 11 punti ...

Fiducia Governo Conte - Monti : "Senza di me in Italia ci sarebbe la Troika" (Video) : "Formulo al nuovo Governo sinceri auguri di buon lavoro negli interessi dell'Italia. Inoltre chiunque abbia avuto l'onore e l'onere di sedere dove lei siede da oggi Presidente Conte, non può non rivolgere a lei un augurio speciale. Io non confido nell'insuccesso di questo Governo". Con queste parole il Senatore Mario Monti, ex Presidente del Consiglio nel Governo di grande coalizione varato nel 2011, ha aperto il suo intervento al Senato nel ...