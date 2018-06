Scuola | per migliorarla non servono riforme La differenza la fa chi ci lavora

Sanremo - studenti incendiano la Scuola per evitare di fare l’esame di maturità : L'istituto è stato evacuato dopo che è stato appiccato un incendio in un'aula vuota. Le fiamme sono state subito domate, gli esami sono ripresi dopo un'ora.Continua a leggere

Tc New Country Club Frascati - Laurenti : «Ottime risposte per i corsi estivi di baby e Scuola nuoto» : Frascati (Rm) – Un’iniziativa che il Tc New Country Club Frascati sta portando avanti da diversi anni e che ha sempre ottenuto delle buone risposte in termini di gradimento. Anche quest’anno i corsi estivi di nuoto, in particolari quelli per i più piccoli, stanno avendo un ottimo successo come conferma il direttore della piscina Elia Laurenti. «I corsi riguardano i bambini da 4 anni in su, ma ovviamente ci sono anche corsi estivi per adulti ...

Scuola - Bussetti : 'Dal 2019 concorsi su base regionale e vincolo triennale per i docenti' : Non tutta la riforma della Buona Scuola di Renzi è da buttare, si manterra' ciò che funziona e andra' cambiato ciò che andra' migliorato. Sono queste le parole del neoministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, nell'intervista riportata oggi sulle pagine del quotidiano Repubblica. Tra i vari argomenti, Bussetti ha spiegato le possibili novita' nelle assunzioni dei docenti tramite concorsi, dei concorsi previsti nel 2018 per la stabilizzazione dei ...

Scuola - l’addio alla chiamata per competenze è l’ennesimo svilimento dei prof : Cerchi lavoro? Trova un posto che ti garba e spedisci il tuo curriculum vitae. Spera di arrivare al colloquio. Sostieni il colloquio e spera, a questo punto, di essere assunto. Grazie al tuo cv, certo, ma anche grazie al tuo modo di affrontare il colloquio. Funziona così in tutto il mondo, in tutti i settori. E funziona idealmente così anche in Italia, almeno in tutti i settori privati. Nei settori pubblici si deve vincere un concorso, ma il ...

"Youth Mobility" - un nuovo bando della Fondazione per l'alternanza Scuola lavoro all'estero : ... far maturare negli studenti non solo competenze e conoscenze indispensabili per la loro crescita ma anche la flessibilità e la capacità di confrontarsi con realtà diverse, necessarie in un mondo ...

CASERTA - 4 SUORE SOSPESE PER MALTRATTAMENTI SU BAMBINI/ Telecamere a Scuola confermano botte agli alunni : 4 SUORE SOSPESE per MALTRATTAMENTI su BAMBINI. San Marcellino, botte e urla nella scuola dell’infanzia. I carabinieri hanno indagato nei mesi di aprile e maggio, scoprendo...(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:22:00 GMT)

Scuola - chiamata diretta addio : stop ai super presidi - si ritorna al passato. Esultano i sindacati : Il provveditore Pellecchia: «Siamo pronti ad adeguarci»I sindacati: «Fine della discrezionalità, si premia il merito»

SALUZZO/ "La mia esperienza sull'alternanza Scuola-lavoro al fianco delle farmaciste" : "Durante il periodo estivo, una volta che le lezioni sono terminate, gli studenti delle classi terze e quarte del liceo "Bodoni" di SALUZZO, in provincia di Cuneo, svolgono, per un periodo variabile ...

Naspi per supplenti e precari Scuola : dal 1° luglio la domanda di disoccupazione : Il 30 giugno prossimo scadono i contratti a tempo determinato per il personale della scuola. La scadenza è molto importante per supplenti e precari che dal giorno dopo, cioè dal 1° luglio potranno presentare domanda di disoccupazione all’Inps. Infatti dopo la scadenza dell’incarico, tutti questi lavoratori a termine potranno presentare domanda all’Inps. Anche per questi lavoratori dunque è possibile percepire la Naspi, la Nuova Assicurazione ...

Scuola : rivincita per l'esercito dei precari : E proseguirà nella battaglia sia politica che giudiziaria nei confronti del Ministero che da troppo tempo continua a sfruttare anno dopo anno i lavoratori del comparto mantenendoli in uno stato di ...

Lip - una raccolta firme per cancellare la Buona Scuola e renderla migliore : Stiamo raccogliendo firme per una legge di iniziativa popolare: Per la scuola della Costituzione. Il titolo è bello e coincide con il contenuto del testo. L’esperienza importante: ogni articolo è stato concordato e approvato in numerose assemblee, facendo ciascuno un passo indietro rispetto alla propria idea di scuola, per arrivare alla idea più vicina a quella di tutti. Unica regola: abbandonare specifiche appartenenze e provare a mettere in ...

