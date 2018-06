Scuola : Musumeci incontra ministro - pronto decalogo per governo Conte (2) : (AdnKronos) – “Stiamo mantenendo fede – afferma il governatore – agli impegni presi con una delegazione di insegnanti ‘deportati’, alla quale avevamo assicurato l’impegno del governo regionale a rappresentare, al nuovo esecutivo centrale, una volta insediatosi, le istanze legittime di migliaia di persone”. Per Musumeci è “necessario intervenire rapidamente e congiuntamente con il governo ...

Scuola : Musumeci incontra ministro - pronto decalogo per governo Conte (3) : (AdnKronos) – Emerge la forte preoccupazione del governo Musumeci per la complessiva situazione della Scuola siciliana che “presenta alcuni aspetti di particolare e penalizzante criticità”. Servono “urgenti misure” di riequilibrio e di recupero della qualità educativa, per garantire al personale delle scuole “adeguate condizioni lavorative” e ai ragazzi siciliani “migliori opportunità di ...