Scontri | cariche e un arresto all' Interporto di Bologna

Concorso Tic Tac : richiesti gli Scontrini tramite raccomandata per le ricariche : Il Concorso Ricarica Tic Tac continua a suscitare polemiche, con tanti clienti ancora in attesa delle ricariche dovute; al fine di sbloccare la situazione e porre fine alla vicenda, i suddetti clienti sono stati invitati a spedire gli scontrini tramite raccomandata. Ciò non ha fatto altro che alimentare ulteriormente le polemiche. L'articolo Concorso Tic Tac: richiesti gli scontrini tramite raccomandata per le ricariche proviene da ...