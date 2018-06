Scivola su un sentiero e precipita | morto un cercatore di funghi 

Scivola sul sentiero - recuperata turista belga : La Spezia - I vigili del fuoco della Spezia sono intervenuti questo pomeriggio alle 13 in località Salto della Lepre nel comune di Bonassola per soccorrere una giovane turista di nazionalità belga . La ...

Belluno : 86enne Scivola su sentiero e perde la vita : Questa mattina il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Longarone per una donna caduta lungo il sentiero che dalla Chiesetta di Podenzoi sale al Monte Zucco. L’86enne, di Ospitale di Cadore (BL), si stava dirigendo verso la propria casera, quando è scivolata per qualche metro in un scarpata battendo la testa su un sasso. Dopo averlo geolocalizzato, una squadra ha raggiunto il luogo dell’incidente, sorvolato in quel momento ...