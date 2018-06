“Scappate | brucia tutto” Scuola in fiamme durante gli esami di maturità

caffeinamagazine

(Di sabato 30 giugno 2018) Giorni di grande passione, questi, per gli studenti delle scuole di tutta Italia che si trovano a fare i conti con un momento chiava delle rispettive carriere, queglidiche segnano la fine di un percorso e l’inizio di una nuova fase nella vita degli studenti. Non tutti, però, si sentivano evidentemente pronti per affrontare l’ostacolo. E così ecco che all’istituto Ruffini-Aicardi di Sanremo, in provincia di Imperia, qualcuno ha avuto la bella idea di appiccare un incendio in aula. Il tutto proprio mentre si svolgevano le interrogazioni orali che, ovviamente, sono state immediatamente sospese: “Abbiamo sentito suonare l’allarme antincendio, ci siamo affacciati nel corridoio e c’era tutto quel fumo. Ho preso l’estintore, sono entrato in quella classe e ho spento le” ha spiegato a La Stampa Giuseppe Arnaldi, ...