Scaletta dei Negramaro a Roma il 30 giugno | orari e ritiro biglietti per il concerto

Orari e Scaletta dei Negramaro a Milano il 27 giugno - ultimi biglietti per San Siro : come raggiungere lo stadio : Dopo il debutto al Teghil di Lignano Sabbiadoro, col concerto dei Negramaro a Milano il 27 giugno l'Amore Che Torni Tour Stadi 2018 sbarca a San Siro. La band torna nello stadio milanese a dieci anni di distanza dal concerto-evento da cui fu tratto il DVD San Siro Live: il 31 maggio 2008 Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, ...

Ospiti e Scaletta dei Wind Music Awards del 26 giugno - speciale con Marica Pellegrinelli e Federico Russo : Ospiti e scaletta dei Wind Music Awards del 26 giugno sono finalmente ufficiali. Non si tratta di una puntata inedita, ma di una raccolta di best moments nei quali non mancheranno alcuni contenuti ancora non andati in onda, comprese le premiazioni di nuovi artisti a cui non abbiamo assistito durante le prime due puntate. A condurre la serata saranno Federico Russo e Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti, che ci accompagneranno ...

Biglietti e Scaletta del concerto dei Queen + Adam Lambert a Milano il 25 giugno : info utili e ingressi : Il concerto dei Queen + Adam Lambert a Milano riporta in Italia lo storico gruppo britannico che ormai da decenni deve fare a meno della carismatica figura di Freddie Mercury. La band di Brian May sarà in Italia il 25 giugno per il concerto in programma al Mediolanum Forum di Assago, con Biglietti in prevendita su Vivaticket e in tutti i canali abilitati. Coi Biglietti venduti attraverso questo circuito, non ci sarà bisogno di fare la fila ...

Video e Scaletta dei Negramaro per Amore Che Torni Tour Stadi 2018 - dal nuovo album all’omaggio a Dolores O’Riordan : Con la prima data di Lignano Sabbiadoro in scena il 24 giugno allo Stadio Teghil, è diventata ufficiale la scaletta dei Negramaro per Amore Che Torni Tour Stadi 2018, il nuovo show a supporto dell'ultimo omonimo album di inediti rilasciato su etichetta Sugar lo scorso autunno. Giuliano Sangiorgi (voce, piano, chitarre), Lele Spedicato (chitarre), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria) e ...

Al via il tour 2018 dei Negramaro Amore Che Torni Stadi - il 24 giugno a Lignano : Scaletta - orari - biglietti e regolamento ingresso : Parte domenica 24 giugno il tour 2018 dei Negramaro Amore Che Torni Stadi, col debutto allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro con la prima di 6 date che vedranno la band tornare a girare l'Italia, stavolta nella dimensione imponente degli Stadi. Il 24 giugno il debutto a Lignano apre la tournée che proseguirà il 27 giugno a Milano allo Stadio San Siro, il 30 a Roma allo Stadio Olimpico, il 5 luglio allo Stadio Adriatico Pescara, l'8 a ...

I-Days 2018 - giorno 2 : le foto e la Scaletta dei Pearl Jam e Stereophonics - in aggiornamento - : ... Notizia in aggiornamento, Se volete sapere com'è andata la prima giornata del festival, che ha visto gli spettacoli di Killers, Liam Gallagher e Richard Ashcroft, qui potete leggere il nostro report ...

Scaletta dei concerti di Noel Gallagher a Napoli - Roma e Milano dal 21 giugno : biglietti in prevendita : Continua il 21, 22 e 23 giugno la tranche italiana di concerti di Noel Gallagher a Napoli, Roma e Milano: l'ex Oasis con la sua band è approdato in Italia il 19 giugno con un concerto al Teatro Antico di Taormina con lo Stranded on the Earth World Tour, che fa seguito alla pubblicazione del nuovo disco Who Built The Moon? uscito lo scorso novembre su etichetta Sour Mash Records. I Noel Gallagher's High Flying Birds, questo il nome completo ...

Scaletta dei Nickelback al Forum di Assago il 19 giugno - ultimi biglietti disponibili per l’unico concerto in Italia : I Nickelback al Forum di Assago il 19 giugno saranno in concerto nel palazzetto per l'unica data attesa in Italia quest'anno. La scelta della città che ospiterà il gruppo ricade ancora una volta su Milano che accoglie già dalle prime ore del giorno schiere dei fan dei Nickelback al Forum di Assago. In Scaletta non mancheranno i brani dell'ultimo disco di inediti, in aggiunta alle canzoni più apprezzate del repertorio del gruppo, per due ore ...

Ospiti e Scaletta dei Wind Music Awards 2018 il 12 giugno su Rai1 dall’Arena di Verona con Alvaro Soler - Il Volo e molti altri : I Wind Music Awards il 12 giorno sono su Rai1 dall'Arena di Verona. La seconda serata della manifestazione Musicale sponsorizzata da Wind va in onda questa sera ma è stata registrata all'Arena di Verona lo scorso 5 giugno. Il secondo ed ultimo appuntamento - prima del best of con Federico Russo e Marica Pelegrinelli atteso tra due settimane sullo stesso canale - vede sul palco la presenza di alcuni degli artisti più seguiti del ...

VASCO ROSSI - CONCERTO ROMA STADIO OLIMPICO/ Scaletta : tutto pronto per stasera - l’incoraggiamento dei fan : VASCO ROSSI, CONCERTO allo STADIO OLIMPICO di ROMA oggi, lunedì 11 giugno: bagno di folla per il rocker di Zocca. Orari, biglietti, Scaletta e tutto quello che c'è da sapere.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 19:39:00 GMT)

Replica dei Wind Music Awards del 5 giugno : Scaletta e video delle esibizioni da Laura Pausini a Gué Pequeno : La Replica dei Wind Music Awards del 5 giugno non è al momento prevista in TV. Tuttavia è disponibile sul sito della Rai il video integrale della prima serata, che raccoglie tutte le esibizioni degli artisti italiani ed internazionali presenti all'Arena di Verona. La nuova edizione dei Wind Music Awards si è tenuta a Verona nelle serate del 4 e del 5 giugno 2018. In TV è stata trasmessa su Rai1 la prima delle due serate, ieri, martedì 5 ...

Scaletta dei Wind Music Awards in TV e streaming il 5 giugno : tutti gli ospiti da Ghali e Gabbani a Cristina D’Avena : La Scaletta dei Wind Music Awards è disponibile alla fine di questo post. Tanti gli artisti italiani attesi sul palco dell'Arena di Verona e in TV oggi, martedì 5 giugno, da Ermal Meta e Fabrizio Moro a J-Ax e Fedez e Laura Pausini. Uno l'ospite internazionale in programma questa sera: Rita Ora. La Scaletta dei Wind Music Awards spazia tra artisti affermati del mondo della Musica italiana a emergenti degni di nota che nel corso ...

Scaletta e ospiti dei Wind Music Awards il 4 giugno all’Arena di Verona con Rita Ora - Pausini e molti altri : ritiro biglietti e ingressi : Al via oggi, all'Arena di Verona, la nuova edizione dei WMA. I Wind Music Awards il 4 giugno sono in programma nell'anfiteatro scaligero per la prima delle due serate all'insegna dei premi della Musica. Alcuni dei migliori artisti italiani ed internazionali verranno premiati da Carlo Conti e da Vanessa Incontrada, i due presentatori dell'evento atteso anche in TV, su Rai1, in diffeRita martedì 5 giugno e martedì 12 giugno prima di una puntata ...

Scaletta dei concerti di Biagio Antonacci a Roma - doppietta del 23 e 25 maggio : orari e biglietti in prevendita : Con l'arrivo della seconda tranche del Dediche e Manie Tour al PalaLottomatica va in scena la doppietta di concerti di Biagio Antonacci a Roma, mercoledì 23 e venerdì 25 maggio, penultime date prima dell'appuntamento finale all'Unipol Arena di Bologna il 26. Col nuovo show Antonacci presenta i brani dell'ultimo omonimo album rilasciato lo scorso novembre da cui sono stati tratti i singoli In mezzo al mondo, Fortuna che ci sei e Mio fratello, ...