: #EUCO (Italia compresa) estende di altri sei mesi le sanzioni alla Russia. Un altro successone di quelli che vivono… - davidallegranti : #EUCO (Italia compresa) estende di altri sei mesi le sanzioni alla Russia. Un altro successone di quelli che vivono… - sputnik_italia : #Sanzioni alla #Russia prolungate, dal governo italiano solo parole - MediasetTgcom24 : Sanzioni Ue alla Russia, Coldiretti: grave danno per Made in Italy #coldiretti -

La decisione dei 28 leader Ue di estendere per altri 6 mesi leeconomiche contro Mosca causerà "l'azzeramento della spedizione di prodotti agroalimentariinin(...),mercato importante per l'Italia". E' quanto sostiene la Coldiretti. Inoltre, alle perdite dirette per le mancate esportazioni si devono sommare quelle indirette, come il "di immagine e di mercato provocato dalla diffusione sul mercato russo di prodotti di imitazione che non hanno nulla a che fare con ilin".(Di sabato 30 giugno 2018)