Santos | Sconfitta ingiusta

raisport.rai

: Portogallo, Santos non ci sta: 'Sconfitta ingiusta' - repubblica : Portogallo, Santos non ci sta: 'Sconfitta ingiusta' - InsdataInter : RT @repubblica: Portogallo, Santos non ci sta: 'Sconfitta ingiusta' - Bea___gallo : RT @repubblica: Portogallo, Santos non ci sta: 'Sconfitta ingiusta' -

(Di sabato 30 giugno 2018) 'Non mi sembra giusto. Il Portogallo ha fatto abbastanza per ottenere un risultato diverso, purtroppo ci sono delle partite in cui va cosi'. L'Uruguay ha fatto gol al primo tiro in porta'. Fernando ...