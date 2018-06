Sanità | in Sicilia 2 500 casi di intossicazione da nuove droghe e farmaci

Sanità : Sicilia - 2.500 casi di intossicazione da nuove droghe e farmaci (2) : (AdnKronos) - All’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo sono stati registrati 359 casi in una età compresa fra 0 e 5 anni per intossicazione da farmaci. Le intossicazioni da farmaci hanno una percentuale che varia dal 37 per cento del Di Cristina al 78 per cento del Policlinico del capoluogo si

Sanità : Sicilia - 2.500 casi di intossicazione da nuove droghe e farmaci : Palermo, 30 giu. (AdnKronos) – Non c’è solo la dipendenza da droghe a preoccupare le autorità sanitarie. In Sicilia, rispetto alla media nazionale, c’è un forte aumento di casi di intossicazione e anche di decessi provocati dall’uso, in maniera sempre più elevata da parte di minori, di nuove droghe elaborate con sostanze talvolta sconosciute e sperimentali, nonché dall’assunzione impropria di farmaci spesso ...

Sanità : Cisl Fp su rete ospedaliera Sicilia - attenzione a Lea e occupazione : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Bene il metodo, adesso occorre entrare nel merito con particolare attenzione per i Lea e per i livelli occupazionali". Così il segretario generale della Cisl Fp Sicilia Paolo Montera, al termine di un incontro con l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, comme

Sanità : Siciliani liberi a ministro Grillo - isola chiede cambiamenti : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) – “E’ scandaloso vedere che tutte le regioni del Mezzogiorno hanno una spesa sanitaria pro capite più bassa della media nazionale, quasi che i meridionali fossero cittadini di serie B. La Sicilia, addirittura, dopo anni e anni di sacrifici imposti dal centro, è penultima! Anzi, se si depurano bene i costi sanitari da taluni costi impropri che su questa vengono caricati, temiamo proprio che sia ...

Sanità : Siciliani liberi a ministro Grillo - isola chiede cambiamenti (2) : (AdnKronos) – Per i ‘Siciliani liberi’ “le ingerenze sono state pura e semplice macelleria sociale, con particolare accanimento nei confronti dei cittadini che abitano zone rurali e montane, per non parlare delle piccole isole dimenticate da Dio e dagli uomini, con le donne costrette a trasferirsi nell’isola maggiore in prossimità del parto e senza cure oncologiche”. Ma non solo. “Se ancora non paghiamo ...

Sanità : M5s boccia bozza rete ospedaliera Sicilia - 'Piena di falle' : Palermo, 22 giu. (AdnKronos) - "La bozza della nuova rete ospedaliera consegnata da Razza ai sindacati rappresenta quasi una fotografia della rete attualmente vigente, partorita dal precedente governo, un piano, cioè, con decine di falle, stroncato della Corte dei conti". È fortemente negativo il pa

Sicilia : manager Sanità - giunta approva nuovi criteri per nomina : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - La giunta Musumeci ha approvato la delibera che contiene i nuovi criteri per la valutazione dei candidati manager nelle aziende sanitarie in Sicilia. La commissione regionale per la valutazione degli aspiranti direttori, nominata con decreto del presidente della Region

Sanità : via libera in Sicilia a nuovo protocollo di cura per diabete : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - La gestione integrata delle cure per i pazienti diabetici adulti come principale strumento per ridurre la mortalità che deriva dalle sue complicanze. E' l'obiettivo del decreto firmato dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza con il quale si dà il via libera,

Sanità : via libera in Sicilia a nuovo protocollo di cura per diabete (2) : (AdnKronos) - "Ci adeguiamo agli standard nazionali con l'obiettivo di ridurre l'impatto della malattia nella nostra isola - ha affermato Razza - Il diabete costituisce un serio problema di salute pubblica per la larga diffusione che ha in Sicilia ed è necessario strutturare interventi per ridurre l

Sanità : in Sicilia mezzo milioni di donne affette da osteoporosi : L’appuntamento con la salute delle ossa a Palermo è per lunedì e martedì prossimi. Dalle 10 alle 18, in piazza Verdi, arriva il camper della campagna ‘Il Piatto Forte 4 Sicily’, con il suo team di specialisti a disposizione dei cittadini per informare e sensibilizzare sull’osteoporosi e offrire un controllo gratuito sul rischio di fratture da fragilità, che in Sicilia interessa circa mezzo milione di donne, il 75 per ...

Eni - Sanità - vitalizi e Berlusconi Miccichè show : 'Sicilia distrutta' : Poi il presidente dell'Ars si scaglia contro Alessandro Baccei, ex assessore all'Economia della giunta Crocetta : "Adesso abbiamo a che fare con un governo serio, soprattutto dopo gli ultimi cinque ...