San Marino | Andreucci costretto al ritiro | De Tommaso 3°

Baseball - Serie A1 2018 : vittoria preziosa per San Marino che continua a sperare nei playoff : La mazza di De Wolf, la difesa di Albanese. La T&A interrompe la Serie negativa contro le squadre che la precedono in classifica (era arrivata a quota 8) battendo 2-0 Parma e tenendo vive le speranze play-off. San Marino vince perché la difesa in otto inning su nove riesce a far sempre qualcosa di buono. Nel primo, nell’ottavo e nel nono ci sono tre fondamentali doppi giochi (due su Sambucci), al secondo, terzo e quarto tre preziosi ...

CIR : bilancio del primo giorno al San Marino : Le prove speciali su terra hanno dato il via al primo giorno del 46° San Marino Rally, quinto appuntamento del CIR e terza della serie tricolore terra CIRT, che hanno disegnato una classifica straordinariamente corta, dove i big del Campionato stanno lottando gomito a gomito con i migliori della serie terra, in un dello che […] L'articolo CIR: bilancio del primo giorno al San Marino sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Rally Ciuffi Gonella al comando del CIR Junior sulla terra di San Marino : Il duo tosco piemontese ha il supporto di CST Sport dinamica realtà gestionale al servizio dello sport, come Jolly Racing e porto Cervo, con cui l'equipaggio pianifica gli impegni sportivi e gli ...

Plus Rally Academy protagonista al 46° San Marino Rally : Entra nel vivo la stagione Rallystica tricolore e Plus Rally Academy è pronta ad affrontare il primo appuntamento stagionale su

Rally San Marino - è conto alla rovescia : Li aspettauna prima tappa di cinque tratti cronometrati il primo deiquali, la prova speciale 'Montecchio' è la nuova provaspettacolo che verrà trasmessa in diretta da Rai Sport e sisvolgerà con la ...

Rally San Marino - è conto alla rovescia : Li aspetta una prima tappa di cinque tratti cronometrati il primo dei quali, la prova speciale "Montecchio" è la nuova prova spettacolo che verrà trasmessa in diretta da Rai Sport e si svolgerà con ...

San Marino Story : l'estate della Repubblica di San Marino si accende : Saranno ben 65 gli spettacoli proposti ogni giorno e 700 i rievocatori coinvolti. Come acquistare i biglietti Sarà possibile acquistare i biglietti d'ingresso in prevendita sul sito ufficiale dell'...

CIR : Peugeot a San Marino per difendere la leadership : Nel weekend si corre il 46° Rally San Marino, primo appuntamento della stagione CIR su terra. All’ombra del Titano, il campione Paolo Andreucci e la sua Peugeot 208 T16 difenderanno i 25 punti di vantaggio che hanno in classifica di campionato. Dopo aver vinto 3 gare su 4 e ottenuto un secondo posto in Sicilia, […] L'articolo CIR: Peugeot a San Marino per difendere la leadership sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Baseball - Serie A1 2018 : Città di Nettuno concede il bis contro San Marino : E’ la Città di Nettuno a concedere il bis, battendo la T&A 8 a 2 in un match meno equilibrato di quello della sera precedente. I padroni di casa la decidono col big inning al 4° nel quale segnano 5 punti, che accoppiati ai 3 del 7° non lasciano scampo ai Titani. Poca produttività in battuta del San Marino, con due valide battute nei primi due inning, su Frias, e poi 16 eliminazioni consecutive prima del finale di gara e dei due punti ...

ALESSanDRA APPIANO - LETTERA DEL MARINO NANNI DALBECCHI/ Wall of Dolls 2018 dedicato alla scrittrice : ALESSANDRA APPIANO, LETTERA del marito NANNI DALBECCHI: “Era una donna buona, dopo la malattia è cambiato tutto”. Il compagno ricorda così la 59enne scrittrice scomparsa a inizio mese(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 08:52:00 GMT)

AlesSandro Cattelan - sarà Champions? Giocherà nel La Fiorita di San Marino : Instagram Usain Bolt resta il sogno, intanto La Fiorita si "consola" con il presentatore tv Alessandro Cattelan e il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato. Il 26 giugno, mentre in Russia, ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : San Marino perde con l’Heidenheim e domani si giocherà la salvezza con Amsterdam : Vincere aiuta a vincere si dice. Ma il problema è che perdere aiuta a perdere. La difficilissima stagione della T&A San Marino prosegue maldestramente anche in European Cup dove domani i titani giocheranno addirittura per non retrocedere una sfida pazzesca contro l’L&D Amsterdam travolto dal Brno (pitcher partente sarà Quevedo). Sembra assurdo ma è così, come sono stati sovvertiti tutti i valori in un line-up dove hanno battuto ...

E' guerra senza frontiere tra Fsgc e San Marino : Con una durissima lettera aperta postata sul proprio sito ufficiale, la Federazione Sammarinese Gioco Calcio ha replicato in modo durissimo al post di due giorni fa scritto dal presidente dell'Ac San ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : San Marino batte il Draci Brno e chiude il girone al terzo posto : Dopo aver perso 9 delle ultime 11 partite tra campionato ed European Cup, la T&A torna alla vittoria contro il Draci Brno (12-11) e chiude al terzo posto un girone che l’aveva già matematicamente bocciata dopo le partite di giovedì. E’ stata una gara un po’ in linea con la stagione dei titani che non riescono ancora a trovare l’equilibrio nelle tre fasi di gioco. Alle prestazioni brillanti dei pitcher non ...