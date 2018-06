Samsung Galaxy A8 | è in rilascio l’aggiornamento con le patch di giugno 2018

Fotocamera al top per Samsung Galaxy S10 : particolari della tecnologia ISOCELL Plus : Potrebbero esserci importanti novità sul fronte Fotocamera per il Samsung Galaxy S10, per la messa a punto della nuova tecnologia ISOCELL Plus, che andrà a migliorare la sensibilità alla luce e la fedeltà dei colori. Da sempre il produttore asiatico è impegnato nell'ottimizzazione del comparto fotografico: da meno non sarà il prossimo top di gamma, che probabilmente adotterà la tecnologia di cui poco fa vi abbiamo parlato. Quel che ...

Super Samsung Galaxy Note 9 : tutte le eventuali funzioni della SPen : La parte più interessante del Samsung Galaxy Note 9, quella volta a racchiudere il più alto tasso di innovazione, potrebbe essere la SPen, indicata da tante fonti come oggetto di rimodulazioni importanti, a partire dall'inclusione di una batteria interna e del supporto alla tecnologia Bluetooth 5.0. La combinazione di questi due elementi daranno accesso ad una serie di funzioni fino a pochi mesi fa del tutto impreviste, tra cui la possibilità ...

Spettacolare Samsung Galaxy S9 in offerta su Ebay sotto i 500 euro : cosa c’è da sapere? : Un weekend decisamente da urlo quello che stiamo vivendo con il Samsung Galaxy S9. Tutto merito di una nuova campagna Ebay, i cui presupposti in verità ve li ho accennati già ieri quando abbiamo parlato su queste pagine di device come i tanto apprezzati Huawei P8 Lite 2017 e Huawei P20 Lite. Nello specifico, stando alle offerte che in teoria saranno disponibili fino al prossimo 5 luglio, gli utenti possono acquistare il top di gamma 2018 ad un ...

Avanti tutta Samsung Galaxy S7 : LineageOS 14.1 - con futuro Android P : Non c'è un attimo di tregua per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, che, dopo aver ricevuto a cavallo dei primi di giugno l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo nell'ambito degli esemplari italiani (no brand e marchiati dai vari operatori nazionali), riceve anche il supporto alla LineageOS 14.1, che ricordiamo essere basata su Android 7.1 Nougat, ed aver raccolto l'enorme eredità lasciatagli in dote dall'ex CyanogenMod, di cui un po' tutti avrete ...

Unieuro offre Samsung Galaxy S9 a 699 euro con microSD da 256 GB e bici incluse : Unieuro lancia una nuova promozione dedicata a Samsung Galaxy S9: il top di gamma del produttore sud-coreano viene offerto a 699 euro in abbinamento alla scheda microSD da 256 GB Samsung Evo Plus e alla bicicletta "LaMia". L'articolo Unieuro offre Samsung Galaxy S9 a 699 euro con microSD da 256 GB e bici incluse proviene da TuttoAndroid.

Prezzo Samsung Galaxy S9 al minimo con Wind : dettagli promozione ‘Telefono Incluso’ : Fino al 22 luglio alcuni clienti selezionati potranno accaparrarsi il Samsung Galaxy S9 con Wind al Prezzo di 10 euro/mese, grazie all'offerta 'Telefono Incluso', a patto che abbiate compiuto la maggiore età e vantiate all'attivo una delle promozioni 'All Inclusive' (fatta eccezione per Unlimited 30 e Flash), oppure le 'Call Your Country' (sono escluse Gold e Wind), nell'ordine di un unico device per SIM. Per quanto riguarda il Samsung Galaxy ...

Samsung Galaxy Note 9/ Prezzo - caratteristiche e data d'annuncio : bloccate le vendite del Note 8 : Samsung Galaxy Note 9: Prezzo, caratteristiche e data d'annuncio. L'azienda sucoreana ha deciso di bloccare le vendite del Note 8, batteria che "dura per sempre"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:33:00 GMT)

Già testato il Samsung Galaxy Note 9 : prime impressioni di Eldar Murtazin : Si torna prepotentemente a parlare del Samsung Galaxy Note 9, questa volta per diretta espressione del noto informatore Eldar Murtazin, che sembrerebbe aver già avuto l'occasione di provare un prototipo del dispositivo. Dal punto di vista estetico, di differenze sostanziali rispetto al Note 8 non ce ne sarebbero, fatta eccezione del lettore di impronte digitali, collocato al centro (come, del resto, è avvenuto con i Galaxy S9). Facciamo un ...

Samsung Galaxy Note 9 sarà presentato il 9 agosto. Adesso è ufficiale : Samsung Electronics, nonostante la forte concorrenza di altri colossi tecnologici del calibro di Apple e Huawei, continua a confermarsi il primo produttore di smartphone al mondo, e come lecito aspettarsi ogni nuovo dispositivo presentato dalla società sudcoreana viene accompagnato in anticipo da mesi di indiscrezioni che svelano dettagli prima ancora di conoscere persino la data di presentazione ufficiale. Ed è proprio quanto con Galaxy Note ...

Le specifiche di Samsung Galaxy Note 9 confermate da un presunto hands-on : Il noto leaker Eladr Murtazin afferma di aver potuto provare per un po' di tempo in nuovo Samsung Galaxy Note 9, rivelando quindi le specifiche hardware e software. L'articolo Le specifiche di Samsung Galaxy Note 9 confermate da un presunto hands-on proviene da TuttoAndroid.

Gravi problemi di sicurezza per i Samsung Galaxy con l’app Messaggi : di cosa si tratta? : Stanno venendo alla luce alcune segnalazioni per certi versi incredibili a proposito dei Samsung Galaxy, in particolare per coloro che sono soliti utilizzare l'app Messaggi. Uno degli ultimi aggiornamenti concepiti per il client del produttore coreano, infatti, avrebbe potenzialmente esposto milioni di device in giro per il mondo ad un grave bug in termini di privacy e sicurezza. Proviamo dunque a capire di cosa si tratta, affinché tutti possano ...

Ufficiale Good Lock 2018 per Samsung Galaxy : benefici e modelli compatibili : Finalmente Ufficiale il progetto Good Lock 2018, che riprende la sua corsa a distanza di due anni dal primo lancio. Il produttore ha dichiarato di essersi visto costretto a rispolverare l'interfaccia alternativa alla TouchWiz per l'altissimo numero di richieste pervenutegli. Questa nuova versione sembra essere compatibile con tutti gli smartphone Samsung Galaxy aggiornati ad Android 8.0 Oreo e versioni successive, laddove disponibili. Rientrano, ...

Samsung Galaxy Note 9 sarà presentato nel Samsung Galaxy Unpacked del 9 agosto - è ufficiale : Samsung svela con oltre un mese di anticipo la data del prossimo Samsung Galaxy Unpacked, nel corso del quale sarà presentato il nuovissimo Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 sarà presentato nel Samsung Galaxy Unpacked del 9 agosto, è ufficiale proviene da TuttoAndroid.

