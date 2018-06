Salvini smonta il piano Di Maio E la Lega rilancia i voucher

Pensioni - Salvini ribadisce : la Legge Fornero verrà smontata entro l'anno : Matteo Salvini ancora in prima linea per quel che riguarda la previdenza, tra i temi principali del contratto di governo M5s - Lega: il vicepremier nonchè Ministro degli Interni è tornato ad affermare che tra gli obiettivi immediati dell'esecutivo c'è la revisione totale della Riforma Fornero [VIDEO] e l'introduzione del meccanismo delle quote, volto a costituire un efficace strumento di flessibilita' in uscita dopo che la Legge Pensionistica ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : le bugie di Salvini sul censimento dei Rom e il “caso” Lanzalone : E’ vero che con il censimento dei rom proposto da Matteo Salvini si possono distinguere quelli italiani da quelli stranieri ed espellere questi ultimi? E’ vero che la giunta Raggi a causa del consulente poi arrestato Luca Lanzalone ha asservito i pubblici poteri nelle mani del costruttore Luca Parnasi con atti illegittimi che oggi vengono annullati ragion per cui non si può più fare lo stadio della Roma? Ed è vero che ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news : dalla strana alleanza Salvini-Orban all’antimafia a comando del Pd : E’ vero che Matteo Salvini riuscirà a cambiare l’Europa soprattutto sulle politiche dei migranti con il premier ungherese Viktor Orban? E’ vero, come ha detto il direttore dei Repubblica Mario Calabresi in televisione a Otto e mezzo ad Antonio Padellaro, che Il Fatto Quotidiano attacca sempre Repubblica mentre Repubblica non attacca mai Il Fatto? E’ vero che il premier Giuseppe Conte alla Camera per la fiducia ha offeso ...

Governo : Salvini - vogliamo fare infrastrutture - non smontarle : Roma, 24 mag. , AdnKronos, 'Ottimo confronto con Giuseppe Conte. Idee, proposte, un mondo diverso rispetto a quello che leggiamo su qualche giornale, si parla del futuro della gente fuori del palazzo. Ci siamo confrontati su come realizzare il programma: si parla di tasse, pensioni, ...

Di Maio : «Se serve io e Salvini pronti a stare fuori dal governo». Intesa per smontare la Fornero : pronti al passo di lato da Palazzo Chigi se serve per fare il governo e mettere nero su bianco un programma di cambiamento Lega-M5S. Matteo Salvini e Luigi Di Maio fanno la stessa dichiarazione a...

