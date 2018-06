“Salvini e i porti?” Roberto Fico spiazza tutti | e ora cosa succede nella maggioranza?

caffeinamagazine

(Di sabato 30 giugno 2018) Laè già in crisi? Un paio di dichiarazioni dei pezzi forti di Movimento 5 Stelle e Lega hanno agitato gli animi della politica italiana. Il Presidente della Camera, questa mattina in visita all’hotspot di Pozzallo ha detto: “Io i porti non li chiuderei”, in aperta dissonanza con il leader della Lega. Il numero uno di Montecitorio ha quindi aggiunto: “Dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capiresi vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario”.ha quindi espresso la sua solidarietà alle organizzazioni non governative che operano nel soccorso dei migranti, manifestando posizioni decisamente diverse da quelle del “capo politico” del Movimento 5 Stelle, che aveva parlato di “taxi del mare” e del Ministro delle Infrastrutture ...