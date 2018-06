Salvini canta “Io vagabondo” alla festa della Lega | “Questi sono gli unici nomadi che ci

La Spagna accoglie i 629 della Aquarius - Salvini canta vittoria. L’Ue non si schiera : Rotta su Valencia, in Spagna , dove arriverà tra quattro giorni. Alle 14 e 40 di ieri si sblocca l’odissea della motonave Aquarius con a bordo 629 migranti. Dopo un braccio di ferro tra Italia, Malta ed Europa, andato avanti due giorni, il neopremier socialista Pedro Sánchez apre il porto di Valencia: «Nostro obbligo contribuire ad evitare una ...

Aquarius - Salvini canta vittoria : "È uno squarcio di giustizia" : "vittoria!". Matteo Salvini lo scrive tutto in maiuscolo. Quando il premier spagnolo Pedro Sánchez dà il via libera alla nave Aquarius di far sbarcare a Valencia i 629 immigrati clandestini, che ha a bordo dopo averli recuperati al largo dello coste libiche, il ministro dell'Interno è al Consiglio federale della Lega per commentare i risultati delle elezioni comunali. "Il primo obiettivo, lo abbiamo raggiunto", esulta vantandosi poi, durante la ...