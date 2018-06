Salvini boccia il sindaco | Sei moschee in città? Non sono una priorità

Salvini : "TROPPI DIECI VACCINI" - BURIONI REPLICA/ Boccia (Pd) contro ministro Grillo : "sue parole ambigue" : Vaccini, BURIONI contro SALVINI: il ministro dell'Interno ha definito "inutili" i DIECI obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:38:00 GMT)

Vaccini : Boccia - Salvini-Di Maio in disaccordo su tutto : Roma, 22 giu. (AdnKronos) – “Pensavamo di dover attendere l’autunno, con il Bilancio, per capire e toccare con mano le tante contraddizioni che regolano il rapporto politico tra Lega e M5S e i loro due leader politici, ma non passa giorno in cui non riescono a nascondere i diversi punti di vista su tutto”. Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd, oggi in Puglia per la campagna elettorale per i ballottaggi delle ...

Anche Fico boccia il referendum sui rom di Salvini : "Incostituzionale" : Il censimento dei rom proposto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini? "Sono d'accordo con Luigi Di Maio, è incostituzionale". Di più non dice il presidente della Camera, Roberto Fico, sollecitato dai cronisti in Transatlantico a Montecitorio. "Ho già detto ieri a Napoli quello che dovevo dire" si è limitato ad aggiungere.

Salvini boccia il limite ai contanti - ma spesso cash significa nero (e al M5S non piace) : «Per me non ci dovrebbe essere nessun limite alla spesa per denaro contante, ognuno è libero di pagare come vuole e quanto vuole». Matteo Salvini lo ha detto, insieme a molte altre cose su flat tax, Imu e imposte, all’assemblea di Confesercenti. È il no del leader leghista e ministro dell’Interno alle norme che limitano l’uso del contante. Questo no, tuttavia, non trova la condivisione degli alleati di governo. Luigi di Maio ricorda che la ...

Salvini boccia il limite ai contanti : "Per me ognuno può pagare come vuole" : Il ministro dell'Interno, intervenuto all'assemblea Confesercenti, ha parlato della soglia di 3mila euro per i pagamenti cash. Dal M5s nessun seguito, Maurizio Martina (Pd) commenta: "Errore clamoroso"

Governo : Boccia - Salvini sta incartando tutti - subito al voto : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Salvini con il suo 17% ha incartato tutti, da Berlusconi e la Meloni che con il loro consenso lo hanno consacrato leader del centrodestra, a Di Maio che si è rivelato inadeguato nel confronto politico dopo la rottura con Mattarella. Ora Salvini ci dice anche quando andare a votare; la nostra risposta è sempre la stessa: subito per il bene del Paese e confrontiamoci a viso aperto sulla difesa ...

Di Maio e Salvini da Barbara d'Urso : <br>"Mattarella ha bocciato l'idea - non il ministro" : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, persa l'opportunità di andare al governo, stanno invadendo giornali e tv con le loro dichiarazioni contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i "poteri forti" dell'Europa. Oggi sono stati ospiti di Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque", uno dopo l'altro a distanza di pochissimi minuti. Prima è toccato al leader del MoVimento 5 Stelle, poi a quello della Lega, ma i contenuti sono stati gli stessi ...

Governo : ennesima bocciatura da parte del Colle alla coalizione Salvini-Di Maio : Ieri dopo l'ennesima riunione tra i leader di Lega e M5S e i rappresentanti del Colle del Presidente della Repubblica Mattarella, per cercare di stabilire finalmente un Governo che ormai manca da quasi 80 giorni, vi è stato l'ennesimo colpo di scena. Questa volta il fulcro del problema è il candidato presentato per ricoprire il ruolo di ministro del Tesoro, ovvero l'economista Paolo Savona. Il Colle ha respinto questo candidato perché da sempre ...

Governo - Rampelli (FdI) : “Salvini? Lo credevo più responsabile e solidale” e boccia Conte : “Irricevibile” : Fabio Rampelli, non cambia idea. Resta fuori dall’alleanza M5S-Lega. Il Capogruppo di Fratelli d’Italia avrebbe gradito un atteggiamento diverso da parte di Salvini e Di Maio. “Abbiamo tanti difetti, ma siamo lineari. Non facciamo dirette streaming e poi agiamo di nascosto. Conte? È un tecnocrate non eletto dai cittadini. Dunque è irricevibile. Siamo l’unico paese che non esprime attraverso il voto il primo ministro. Due ...

Governo : Boccia - destino quotidiano Conte in mano Salvini-Di Maio : Roma, 21 mag . (AdnKronos) – “Se il nome del Presidente del Consiglio sarà quello di Giuseppe Conte, così come circola in queste ore, gli faremo un grosso in bocca al lupo e gli augureremo, come è giusto che sia, buon lavoro. Da parte del Pd ci sarà un’opposizione rigorosa, puntuale, sempre sui Contenuti”. Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, intervenendo a Barletta ...

Sondaggi politici : Salvini promosso - Di Maio e Renzi bocciati Video : Matteo Salvini raccoglie il consenso degli italiani, lo stesso non si può dire per Luigi Di Maio e Matteo Renzi. A dirlo sono i Sondaggi politici di meta' mese, i quali non fanno altro che confermare quanto sia cresciuto il favore nei confronti del leader della Lega Nord rispetto ai rivali. Le virgolette sono obbligatorie, in quanto con il capo politico del M5S sembra si stia trovando la quadra per la nascita del nuovo governo, come testimoniato ...

