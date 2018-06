Salvati da Monti

huffingtonpost

(Di sabato 30 giugno 2018) Il rapporto tra debito pubblico e Pil, in assenza della stretta operata da, sarebbe cresciuto più rapidamente di quanto osservato, arrivando nel 2018 a 142,1 per cento, fino al 145%, a seconda della stima percentuale del valore delle misure applicate, 2,4% del Pil o 3,1% come indicato nel Def 2013 (circa 11 punti percentuali al di sopra di quanto attualmente previsto per il rapporto tra debito pubblico e Pil alla fine di quest'anno). E' quanto si legge nell'ultimo rapporto dell'Osservatorio dei conti pubblici, diretto da Carlo Cottarelli.