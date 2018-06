Salute | il defibrillatore salva la vita | ma bisogna saperlo usare

meteoweb.eu

(Di sabato 30 giugno 2018) “L’arresto cardiaco uccide nel giro di quattro o cinque minuti, che sono molti di meno di quelli che passano mentre si attende l’arrivo di un medico o del 118. Ecco perché servono più istruttori per formare più soccorritori e creare cosi’ le condizioni perre più gente possibile”. Il cardiologo Gianfranco Delogu usa parole molto semplici per spiegare il senso del progetto “Piazza della”, che oggi ha fatto tappa in piazza Roma a Oristano. L’iniziativa è stata promossa a livello nazionale dall’Enpam, l’Ente di previdenza e assistenza dei medici italiani e a Oristano è stata realizzata con la collaborazione della Lavos e della Protezione civile e con il patrocinio del Comune. “Perché le manovresono fondamentali in attesa o in assenza di un medico” ha spiegato il presidente dell’Enpam ...