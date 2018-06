Saldi : Unc - sconti stabili per abbigliamento - prezzi -21 - 1% : Roma, 30 giu. (AdnKronos) – sconti stabili , in occasione dei Saldi estivi 2018, per l’ abbigliamento . Secondo la studio dell’Unione Nazionale Consumatori, che ha analizzato i ribassi effettivamente praticati dai commercianti negli ultimi anni secondo le rilevazioni dell’Istat, stimando il trend di quest’anno, l’ abbigliamento registrerà un abbassamento dei prezzi del 21,1%, come a gennaio 2018, in leggera ...

Calciomercato Torino - AnSaldi annuncia una cessione pesantissima : Calciomercato Torino – Il Torino continua a muoversi per la prossima stagione, il presidente Cairo attivissimo per regalare una squadra forte al tecnico Mazzarri ma nelle ultime ore novità importanti in uscita. “Fratello… Pensare che già non ti vedremo più. La gente non lo sa che sei già stato venduto. Però io lo so. E anche Rincon lo sa… Ci mancherai fratello…”. Questo il commento di Ansaldi, calciatore del Torino, ad una foto pubblicata ...