Russia | Cheryshev ' Spagna fortissima'

Uruguay- Russia - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Suarez e Cavani dal primo minuto - Golovin e Cheryshev con Smolov : Il primo posto nel gruppo A in palio in occasione del match tra Uruguay e Russia, che si sfidano oggi, lunedì 25 giugno, alle ore 16.00 nella Samara Arena per conquistare la vetta del girone. I padroni di casa e i sudamericani, con due vittorie a testa contro Arabia Saudita ed Egitto, hanno già messo in cassaforte il passaggio agli ottavi dei Mondiali 2018 e giocheranno con animo sereno per guadagnarsi un piazzamento al vertice della classifica ...

Pagelle Russia-Egitto 3-1 - Mondiali 2018; Cheryshev anima dei suoi - Salah ultimo indomito egizio : A San Pietroburgo, si è avviata la seconda tornata di incontri degli otto gironi dei Mondiali 2018. Ad aprire le danze, in questo senso, è nuovamente il gruppo A. Di seguito le Pagelle relative alla partita di questa sera, in cui per la Russia ha brillato in modo particolare Cheryshev, autore del gol che ha spaccato in due la partita. Per l’Egitto, Salah è, fino alla fine, l’ultimo ad alzare bandiera bianca. RUSSIA Akinfeev, 6: Per ...