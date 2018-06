Russia 2018 – Partite e probabili formazioni del 30 06 2018 | Ottavi di finale

Mondiali Russia 2018 - i “pronostici” di Maradona per gli ottavi di finale : Diego Armando Maradona è pronto a seguire la sua Argentina questo pomeriggio, con il solito pathos che contraddistingue il Pibe de oro L’ex stella del calcio Diego Armando Maradona ha grande “fiducia” che l’Argentina e l’Uruguay possano superare gli ottavi di finale del Mondiale in Russia contro Francia e Portogallo, grazie alla forza dei loro giocatori. “Ho molta fiducia nell’Uruguay. Sappiamo ...

Mondiali 2018 - Infantino : “cambiata la percezione della Russia” : I Mondiali stanno cambiando la percezione della Russia, specialmente in occidente. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, al forum Sport and the future, a Mosca. La fase a gironi dei Mondiali si è conclusa ieri, le prime partite a eliminazione diretta si giocheranno domani. “Finora è stato un evento fantastico, il che dimostra che la Russia è un paese molto accogliente e molto caloroso. Questa Coppa del mondo sta ...

Mondiali Russia 2018 : tutti gli ottavi di finale : Prosegue la febbre dei Mondiali Russia 2018 con gli scontri ad eliminazione diretta: ecco tutte le partite degli ottavi di finale Dopo la prima fase a gironi, il Mondiale Russia 2018 entra nel vivo della competizione con la fase ad eliminazione diretta. Sedici le Nazionali che hanno strappato un biglietto d’accesso alle fase degli ottavi di finale e pronte a tutto pur di vincere la FIFA World Cup 2018. Scopriamo quali sono e tutti gli ...

Mondiali di Russia 2018 - Il 'problema' Cristiano Ronaldo secondo Tabarez - il Ct dell'Uruguay sicuro : 'non perderemo il sonno per lui' : Lessi la cronaca di un giornalista italiano, si parlava di una confidenza del capitano dei magiari: "Ho perso il duello con Schiaffino ma alla fine abbiamo vinto noi". Ecco il senso. E questo Uruguay ...

Mondiali di Russia 2018 – Il ‘problema’ Cristiano Ronaldo secondo Tabarez - il Ct dell’Uruguay sicuro : “non perderemo il sonno per lui” : “Cristiano Ronaldo sarà un problema collettivo”: così il Ct della nazionale uruguaiana pensa di arginare il fenomeno del Portogallo nell’ottavo di finale che vedrà protagonista la sua squadra ai Mondiali di Russia 2018 In vista dell’ottavo di finale tra Portogallo ed Uruguay, che caratterizzerà la giornata odierna dei Mondiali di Russia 2018, ha parlato Oscar Tabarez. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport si ...

Russia 2018 - Francia-Argentina : una sfida palpitante apre la seconda fase : A Kazan si inizia a fare sul serio: partite secche decise quasi sempre dalla giocata del singolo, da un episodio, da un errore. Severamente vietato sbagliare perché non esiste la prova d'appello. Gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia si aprono dunque con una sfida tra due formazioni che venivano inserite nel ristretto lotto della favorite al titolo all'inizio del torneo. Calcio d'inizio alle ore 16 di oggi, 30 giugno, per ...

Mondiali 2018 Russia - Argentina : nuovo taglio di capelli per Leo Messi : Il fuoriclasse del Barcellona è pronto per sfidare la Francia e nell'ultima sessione di allenamento si è presentato con un nuovo taglio, decisamente più aggressivo: tutta l'Argentina si augura che le ...

Mondiali di Russia 2018 – I pronostici degli ottavi di finale e le quote William Hill : Ai Mondiali di Russia 2018 vanno in scena gli ottavi di finale, ecco pronostici e quote In Russia è tempo di ottavi: in arrivo una serie di partite imperdibili, scandite dall’entusiasmante Promo Tifoso di William Hill e dalle quote Maggiorate anche sugli avvenimenti live offerte dal bookmaker. Inoltre, con il codice ITA100, William Hill regala 100 euro di bonus ai nuovi utenti. A dare il calcio d’inizio agli ottavi dei Mondiali ...

Mondiali 2018 Russia - giornalista 'scambia' i tifosi : da Senegal diventano... Leganes : Probabilmente la foto scattata a Samara entrerà negli annali come uno dei colpi di genio più assurdi del mondo del calcio, sicuramente rischia di far diventare il giornalista di Marca uno dei geni ...

Mondiali 2018 Russia - Uruguay-Portogallo. Tabarez : 'Loro non sono solo CR7'. Suarez : 'Si scrive la storia' : Non solo CR7 Per tutti il Portogallo è soprattutto Cristiano Ronaldo, non è della stessa opinione Tabarez: "Cristiano Ronaldo è nell'elite degli attaccanti nel mondo, ma non credo che giocheremo solo ...

Russia 2018 - Sampaoli : 'L'Argentina ha il cuore e la tecnica per battere la Francia' : 'Credo che la mia Argentina abbia tanta forza d'animo, che ci permetterà di affrontare questa partita con lo spirito giusto, e con decisione. Siamo una squadra che ha un cuore grande, e possiamo ...

Mondiali 2018 Russia - il simulatore di FIFA 18 ha previsto la vittoria della Francia : La fase a gironi del Mondiale è terminata. Non sono mancate le sorprese, come l'eliminazione della Germania, ma i tedeschi non sono gli unici big ad aver reso meno rispetto alle aspettative. Anche le ...

Mondiali 2018 Russia - Francia-Argentina. Deschamps : 'Messi come Ronaldo nel '98' : Subito uno scontro affascinante per la Francia, che dopo una fase a girone convincente dovrà subito vedersela con l'Argentina negli ottavi di finale di Russia 2018. Scampata ad una clamorosa ...

