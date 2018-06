Russia 2018 | le palle di Putin Tango argentino | Sampaoli dal paradiso all’inferno

Mondiali Russia 2018 - 3-2 tra Francia ed Argentina : che gol ha fatto Pavard? [VIDEO] : Francia-Argentina, una gara favolosa con i Galletti francesi al momento davanti grazie anche ad un gol di Pavard Francia-Argentina è il primo ottavo di finale del Mondiale russo, le due squadre si stanno dando battaglia in un incontro sinora bellissimo, il gol del pareggio per i Galletti lo ha siglato Pavard. Il terzino destro francese ha siglato il 2-2, con un tiro dalla distanza davvero perfetto, nulla da fare per il povero Armani. Poco ...

Russia 2018 - le palle di Putin / Tango argentino - Sampaoli in paradiso : Finalmente! Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. Gli ottavi di questo Russia 2018 sono incroci spietati, un setaccio ingiusto perché la sorte, o meglio il pilotaggio Fifa dei gironi giustificato dagli algidi algoritmi che stabiliscono il ranking delle squadre (vi invito a leggere le 28 pagine fitte fitte del sistema matematico adottato per calcolare le gerarchie: un pastrocchio che non tiene conto dell’anima del calcio, cioè ...

Mondiali Russia 2018 - che spettacolo tra Francia ed Argentina : le immagini della gara [FOTO] : Mondiali Russia 2018, una gara splendida tra Francia ed Argentina, il primo ottavo di finale di certo non sta deludendo le attese Mondiali Russia 2018, Francia ed Argentina stanno dando spettacolo con una gara molto bella ed equilibrata. Alla rete su rigore di Griezmann ha risposto Di Maria col suo sinistro, poi le reti dei difensori Mercado e Pavard, il quale ha messo a segno una rete fantastica dalla distanza impossibile da parare per ...

Mondiali 2018 - Hierro : 'La Spagna non cambierà contro la Russia' : MOSCA , RUSSIA, - ' It's not Russia, it's Jamaica! '. Fino a qualche ora fa era questa la battuta più gettonata a Mosca a proposito del meteo tropicale che aveva accompagnato i campionati del mondo. E, come ai tropici, ecco il diluvio torrenziale che si è abbattuto sulla città. Gli ottavi di finale tra Russia e Spagna saranno molto probabilmente bagnati dalla pioggia. Diluvio secondo i più ...

Mondiali 2018 - Hierro : 'La Spagna darà la vita contro la Russia' : MOSCA , RUSSIA, - ' It's not Russia, it's Jamaica! '. Fino a qualche ora fa era questa la battuta più gettonata a Mosca a proposito del meteo tropicale che aveva accompagnato i campionati del mondo. E, come ai tropici, ecco il diluvio torrenziale che si è abbattuto sulla città. Gli ottavi di finale tra Russia e Spagna saranno molto probabilmente bagnati dalla pioggia. Diluvio secondo i più ...

Mondiali Russia 2018 - Francia in vantaggio con Griezmann ma che giocata Mbappè! [VIDEO] : Mbappè super con la maglia della sua Francia, uno scatto da urlo ha provocato il penalty del vantaggio transalpino contro l’Argentina Mondiali Russia 2018, Francia avanti contro l’Argentina grazie alla rete di Griezmann su calcio di rigore. A procurarsi il penalty per atterramento di Rojo, è stato il talento del Psg Mbappè, il quale si è fatto tutto il campo palla al piede prima di entrare a contatto con il difensore del ...

Mondiali Russia 2018 - prime indiscrezioni sul futuro di Löw : la presidenza della Federcalcio tedesca ha deciso! : Secondo le indiscrezioni raccolte dalla stampa tedesca, la Federcalcio tedesca avrebbe votato all’unanimità per la permanenza di Löw sulla panchina della Germania La presidenza della Federcalcio tedesca (DFB) ha votato all’unanimità a favore della permanenza di Joachim Loew come allenatore della prima squadra pur essendo stata eliminata la Germania nella fase a gironi del Mondiali in Russia, una cosa senza precedenti per il ...

Mondiali Russia 2018 - sorpresa per la Spagna all’arrivo a Mosca : giocatori sottoposti a controllo antidoping : La Federazione spagnola ha fatto sapere che alcuni giocatori sono stati sottoposti a controllo antidoping all’arrivo a Mosca, sede del prossimo match contro la Russia Diversi giocatori della nazionale di calcio spagnola sono stati sottoposti ad un controllo antidoping presso l’hotel di Mosca dove sono alloggiati, secondo quanto riferito dalla federazione. LaPresse / AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU “A mezzogiorno di ...

Mondiali Russia 2018 - ragazza muore durante i festeggiamenti per il Brasile : Mondiali Russia 2018 – Sono in corso i Mondiali in Russia del 2018, in particolar grande attesa per gli ottavi di finale, nel frattempo si è verificato un episodio che ha sconvolto i brasiliani, morta una tifosa durante i festeggiamenti per il Brasile. Come riporta anche MeteoWeb la polizia riferisce che la tifosa Tamra Maiochi, era seduta su un divano con il cellulare in una mano e un bicchiere di vino nell’altra, Maiochi è saltata ...

Mondiali Russia 2018 - Rocchi arbitrerà la sfida degli ottavi di finale tra Brasile e Messico : Il direttore di gara italiano arbitrerà la sfida tra Brasile e Messico, in programma lunedì a Samara alle ore 16 Sarà affidata a Gianluca Rocchi la direzione di gara dell’ottavo di finale ai Mondiali di Russia tra Brasile e Messico in programma lunedì a Samara alle ore 16. L’altra partita che si giocherà lunedì alle 20 a Rostov, Belgio-Giappone, sarà diretta dal senegalese Malang Diedhiou. (ADNKRONOS)L'articolo Mondiali Russia ...

Russia 2018 - Cheryshev : 'Spagna fortissima - ma siamo pronti' : 'La Spagna è una delle squadre più forti del mondo. Sicuramente sarà dura ma anche noi abbiamo le nostre armi e dobbiamo usarle'. Lo ha detto l'ala della nazionale russa Denis Cheryshev alla vigilia della partita contro la Spagna, che si terrà ...

Russia 2018 - Cheryshev avverte : 'Spagna fortissima - ma siamo pronti' : 'La Spagna è una delle squadre più forti del mondo. Sicuramente sarà dura ma anche noi abbiamo le nostre armi e dobbiamo usarle'. Lo ha detto l'ala della nazionale russa Denis Cheryshev alla vigilia della partita contro la Spagna, che si terrà ...

Mondiali Russia 2018 - c’è la sfida con il Belgio all’orizzonte : il Giappone lavora duro nel ritiro di Kazan [GALLERY] : La selezione Giapponese si allena duramente nel ritiro di Kazan in vista dell’ottavo di finale contro il Belgio sfida non facile negli ottavi di finale per il Giappone, gli uomini di Nishino se la vedranno con il Belgio, unica squadra a punteggio pieno insieme alla Croazia. I nipponici non hanno nessuna intenzione però di fare da vittime sacrificali, per questo motivo si allenano duramente nel ritiro di Kazan per prepararsi al meglio ...

Mondiali Russia 2018 – Lanci di uova e cuscini - i tifosi non perdonano l’eliminazione della Corea del Sud [VIDEO] : I tifosi della Corea del Sud non perdonano l’eliminazione dal Mondiale di Russia 2018: Lanci di uova e cuscini contro i giocatori Pessimo rientro in patria per i calciatori della Corea del Sud. Dopo la storica vittoria sulla Germania, costata l’eliminazione ai tedeschi, i calciatori sudCoreani pensavano di aver almeno salvato l’onore. Del resto, una vittoria sui Campioni del Mondo in carica e l’aver evitato di ...