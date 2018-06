repubblica

: Ruspadana, una ruspa contro i migranti: il gioco indigna i social. Gli autori: 'E' satira' - filmring : Ruspadana, una ruspa contro i migranti: il gioco indigna i social. Gli autori: 'E' satira' - LucaAmantini : @ruspadana @disinformatico Schiacciare i negri da oggi è satira! Spero che qualcuno vi faccia piangere con una bell… - themick79i : @ruspadana Capisco l’intento, ma per evitare ciò che era ovvio accadesse, sarebbe bastato inserire un disclaimer ne… -

(Di sabato 30 giugno 2018) Dopo decine di segnalazioni, a cominciare dal tweet di Frankie hi-nrg mc, l'applicazione per iPhone "adatta ai bambini dai 9 anni in su" eliminata dall'Apple Store per violazione delle linee guida. I programmatori: "Unper sottolineare le storture di ciò che sta...