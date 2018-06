Roma | Monchi cerca il tesoretto prima degli ultimi colpi

Calciomercato Roma - obiettivo Herrera : Monchi cerca l'intesa : Pastore, Coric, Kluivert, Marcano e tanti altri, non si contano più. E' una Roma che corre veloce sul mercato e cerca di sorpassare tutti. L'ultimo nome per il centrocampo è una vecchia conoscenza ...

Kovacic alla Roma/ Monchi mette il croato nel mirino : dopo i Mondiali... : Kovacic alla Roma, Monchi mette il centrocampista croato nel mirino: dopo i Mondiali si potrebbe fare, anche se la concorrenza è forte e il Real Madrid...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:35:00 GMT)

Roma - Monchi scatenato : ora si punta forte su Kovacic : Roma, Monchi- Roma scatenata sul fronte mercato. Dopo l’affare Pastore, il club giallorosso sarebbe pronto a puntare con decisione su Mateo Kovacic. Come riportato da “SportMediaset“, il club giallorosso sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta importante per convincere il Real Madrid a privarsi del forte centrocampista croato. NASCE LA NUOVA Roma Un […] L'articolo Roma, Monchi scatenato: ora si ...

Roma : Una giornata da Monchi : giornata importante, quella di ieri per la nuova Roma che sta nascendo. giornata dalle molte ufficialità. Iniziamo da chi saluta. Radja Nainggolan è ormai a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter per 38 milioni di euro. Contestualmente sono arrivati i comunicati degli acquisti di Zaniolo e Santon, pagati rispettivamente 4,5 e 9,5 milioni. Di fatto, se la matematica non è un opinione, il Ninja va alla corte di Spalletti per 24 milioni ...

Roma - ancora Monchi! In arrivo un altro super-colpo per i giallorossi : Monchi in procinto di presentare un altro nuovo acquisto per la sua Roma, estate davvero ricca di colpi di scena per i giallorossi Monchi vuole sorprendere ancora e, dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Pastore, si appresta a piazzare un nuovo colpo in entrata per la sua Roma. Il ds giallorosso deve un po’ rifarsi dopo aver forzatamente ceduto uno dei pupilli della curva, Radja Nainggolan. Per farlo, oltre a Pastore, sta ...

Roma-Berardi in chiusura : Monchi ha il colpo in canna : Anche un tiro mancino per la Roma: quello di Domenico Berardi, l'allievo preferito di Eusebio Di Francesco. Nei giorni della grande messe giallorossa, Monchi sta plasmando un super-attacco. E il ...

Roma - c'è la firma di Monchi sul mercato : Nel giorno di Pastore, Monchi gli ruba la scena. Inevitabile se a fine giugno la Roma ha già acquistato 9 calciatori e ha ceduto Nainggolan, l'elemento insieme a Dzeko e Alisson più forte della rosa.

Calciomercato Roma : Monchi blinda Manolas e Pellegrini : “Siamo contenti di quanto fatto finora” e per quanto riguarda Manolas e Pellegrini “siamo tranquilli, sono al 100% della Roma”. Così il ds della Roma Monchi durante la conferenza stampa di presentazione di Javier Pastore sul mercato del club giallorosso. “Il mio lavoro di ds è quello di far trovare all’allenatore una squadra pronta e una gran parte del lavoro è stata fatta – aggiunge il manager spagnolo ...

Roma - Monchi : 'Manolas e Pellegrini sono nostri al 100% ' : Monchi al fianco di Pastore in conferenza stampa ha risposto così alle domande dei giornalisti. La scelta di Pastore. 'Ha dimostrato di avere grande qualità. Vogliamo alzare il livello della squadra e ...

Calciomercato Roma - Monchi fa il punto : problemi per Florenzi - le ultime su Manolas e Alisson : “Su Florenzi non è facile”, Monchi fa aumentare le perplessità attorno alla permanenza del terzino in quel di Roma: rinnovo complicato “Aspettiamo che finisca il Mondiale ma fino ad oggi non è arrivata nessuna offerta per Alisson. Il mio lavoro è pensare ad oggi, e al mio telefono non sono arrivato offerte. Devo lavorare con la realtà”. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, fa il punto della situazione sul mercato ...

Roma - ufficiale l'acquisto di Pastore contratto fino al 2023. Monchi : 'E' il calciatore con più qualità mai acquistato da me' : Javier Pastore è ufficialmente un giocatore della Roma. In una nota pubblicata sul sito, il club giallorosso ha reso noto di 'aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive ...

ZANIOLO ALLA Roma / Chi è? Austini : "Monchi ha dato un segnale all'ambiente" : ZANIOLO ALLA ROMA, chi è? Nell'affare che ha portato Radja Nainggolan all'Inter sbarca nella capitale l'ex trequartista della Primavera dell'Entella. Troverà spazio con Eusebio Di Francesco?(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:21:00 GMT)

Calciomercato Roma - spettacolo Monchi - un altro figlio d’arte - in arrivo Hagi : Calciomercato Roma – La Roma è sicuramente una delle squadre più attive in questa prima parte di Calciomercato, colpi di grande spessore e giovani che si candidano a diventare il futuro del club. E nelle ultime ore è arrivata una nuova importante mossa di Monchi, sempre più scatenato e grande protagonista del mercato. Secondo quanto riporta la ‘rosea’ nel mirino è finito Ianis Hagi, 19 anni e figlio d’arte di Gheorghe. Il ...

Roma - con Monchi è da 20 e lode : e adesso tocca ad Hagi : Gli ultimi sono stati Kluivert, già ufficialmente un giocatore della Roma, Santon e Zaniolo, in arrivo dall'Inter, e Pastore, atteso per oggi nella Capitale. E così il club giallorosso, da quando ...