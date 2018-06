Roma | la morte di Elena Aubry senza pace | i pm sconfessano i vigili | ' Serve una nuova

Migranti - Romano : “Salvini spieghi in Parlamento morte 120 persone”. Scontro con Borgonovo che lascia la trasmissione : Seconda parte dello Scontro avvenuto a L’Aria che Tira Estate (La7) sulla testimonianza di Giulia Bertoni, la giovane volontaria cesenate che dal 15 al 21 giugno è stata a bordo di una ong e ha assistito impotente al probabile annegamento di 120 Migranti su un gommone. Il deputato Pd Andrea Romano commenta: “Quella nave ong poteva salvare 120 persone, ma non ha potuto farlo su ordine del governo italiano, perché M.R.C.C. prende ordini dal ...

La vittoria della vita sulla morte - due Romanzi da scoprire con NuovaMente : L'associazione culturale NuovaMente ha organizzato per giovedì 28 giugno presso la sede di Biella la presentazione di due libri. Durante la serata saranno affrontate due tematiche, diverse tra loro ma ...

Roma - la morte del giovane chef : 'L'auto ha invaso la corsia' : Un'invasione di corsia prima di travolgere lo scooter guidato dal 29enne Alessandro Narducci. A causare la morte del giovane chef stellato e della sua amica e collega, la 25enne Giulia Puleio, ...

Roma - la morte di Noemi - stella del nuoto sincronizzato : si indaga per omicidio stradale : Le condizioni disastrate della via Cristoforo Colombo, dall'asfalto costellato di voragini e dalle carreggiate dissestate da radici e invase dai rami. Oppure un malore o ancora l'urto con un altro ...

Roma - clochard accoltellato a morte : Roma, 17 giu. , AdnKronos, - Un clochard è morto accoltellato nella notte, in pieno centro di Roma, al culmine di una lite tra senza fissa dimora. La vittima è un romeno di circa 30 anni. L'omicidio è ...

Roma - la morte di Noemi - stella del nuoto sincronizzato : colpa dell'asfalto : Noemi danzava in piscina ed era come se volteggiasse in aria. 'Solo tu sai nuotare sopra l'acqua', le dicevano. Mai uno schizzo. La superficie piatta e le sue gambe a disegnare geometrie seguendo il ...

Chi è Gemitaiz - il rapper Romano che si è augurato la morte di Salvini : Allora trovate il tempo di abbandonare Facebook ed il tifo al vostro partito nei commenti ai pezzi di politica dei giornali online, fatevi un giro in macchina con vostro figlio, magari su una strada ...

Roma - sorelle morte in rogo camper : donna condannata a 20 anni : Il gup di Roma ha condannato a venti anni di carcere Lizabeta Vicola per il rogo avvenuto il 10 maggio 2017 in un camper all'interno del parcheggio del centro Commerciale 'Primavera' di piazza Mario ...

Roma - sorelline morte in rogo : 20 anni a una donna : Fu una morte orrenda. Le tre sorelline rom di 4, 8 e 20 anni persero la vita il 10 maggio 2017 nell'incendio del loro camper, parcheggiato nel centro commerciale 'Primavera' a Centocelle. Il gup di ...

Nuovo rapporto sulla morte di Elena Aubry : "L'incidente non è stata causato dalle buche di Roma" : La morte di Elena Aubry - 26enne motociclista romana, che lo scorso 8 maggio andò a schiantarsi contro un guardrail sulla via Ostiense - sembra essere ancora avvolta dal mistero. Se dai primi rilievi della municipale sembrava chiaro che a causare l'incidente fossero state le buche e le radici sporgenti sull'asfalto, all'altezza del cineland di Ostia, ora un Nuovo rapporto degli stessi vigli del X gruppo mare, diffuso dal Messaggero, ...

Rino Gaetano Day a Roma/ Concerto a piazza Sempione a 37 anni dalla morte : tra gli ospiti Simone Cristicchi : Rino Gaetano Day, Concerto a Roma a 37 anni dalla sua morte: tra gli ospiti Simone Cristicchi. Si rinnova l'appuntamento live con la cover band del nipote. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 20:06:00 GMT)

Agostino Di Bartolomei/ 24 anni dalla morte : lo scudetto con la Roma - una scomparsa mai chiarita : Sono passati 24 anni dalla morte di Agostino Di Bartolomei, che si tolse la vita il 30 maggio 1994 per circostanze mai del tutto chiarite. Fu capitano del secondo scudetto della Roma(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:44:00 GMT)

Roma - madre e figlia morte : omicidio-suicidio?/ Ultime notizie : giovane accoltellata - 43enne giù dal terrazzo : Roma, madre e figlia morte: si ipotizza un caso di omicidio-suicidio. La donna 43enne avrebbe prima accoltellato la 18enne poi si sarebbe lanciata da terrazzo.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 08:38:00 GMT)