Roma | il 20 luglio a Frosinone amichevole contro l' Avellino

Presentazione del libro ''Le trattative'' - Roma - 3 Luglio : Dove uomini e strutture di sicurezza dello Stato, pezzi dell'economia nazionale, massoneria fino ai vertici dello Stato cercarono di negare che con le mafie si era andati a patti. Una ricostruzione ...

Nuovi biglietti per i concerti di Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma del 6 e 8 luglio : prezzi e settori : Quando manca ormai meno di una settimana ai due eventi italiani dell'On The Run Tour II, su TicketOne arrivano nuove disponibilità di biglietti per il concerto di Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma. Per gli eventi italiani previsti nella tranche europea del tour negli stadi della coppia sono disponibili disponibili Nuovi biglietti in prevendita per settori che fino allo scorso mese risultavano esauriti. Tornati in tour con il seguito del ...

Sciopero a Roma : venerdì 6 luglio a rischio autobus e metro per 24 ore : Sciopero a Roma il 6 luglio prossimo. Un venerdì nero per gli utenti Atac e Roma Tpl che prenderanno autobus, tram e metro. Il trasporto pubblico, infatti, sarà a rischio per lo Sciopero di 24 ore ...

Le proposte dell'Estate Romana 2018 dal 29 giugno al 5 luglio : all'Ardeatino Torna la storica manifestazione I CONCERTI NEL PARCO , il festival multidisciplinare che dal 2 luglio al 1 agosto festeggia la sua XXVIII edizione con spettacoli di musica, danza, ...

Villa Ada - Roma incontra il mondo - la settimana 3-8 luglio : ... cantautore Romano tra i più apprezzati della scena indie contemporanea, apre martedì 3 luglio la settimana di concerti di Villa Ada Roma incontra il mondo. Si continua con la band culto GodSpeed You!...

Roma : da sabato 7 luglio interamente pedonalizzato tratto via del Corso : Raggi: pedonalizzazione si aggiunge a sostegno mobilità sostenibile Roma – Di seguito la nota diramata dal Comune di Roma. Meno traffico, maggior sicurezza per il Centro Storico e più aree dedicate alla mobilità dolce. Da sabato 7 luglio sarà interamente pedonalizzato il tratto di Via del Corso, da Largo Goldoni a Via delle Convertite. Il provvedimento consentirà la piena fruibilità della strada da parte di cittadini e turisti. Nella zona ...

Il 3 luglio torna a Roma Bererosa - la sfilata dei rosati italiani : Roma, 26 giu. , askanews, Il 3 luglio Roma si tinge di rosa con le migliori etichette dello Stivale. torna infatti Bererosa, il grande festival capitolino dedicato ai rosati italiani che per il ...

Roma : Mostre e Musei gratis il primo luglio : Roma – Anche il 1° luglio, come tutte le prime domeniche del mese, l’ingresso a tutti i Musei civici e alle Mostre in programma in questi spazi sarà gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana con una ricca offerta culturale promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Inoltre, come prima domenica del mese, ...

Roma - rivoluzione via del Corso : da luglio stop alle auto private : L'idea, probabilmente, è venuta lo sCorso 30 marzo, Venerdì Santo, quando un Tir turco bucò impunemente la green zone allestita per le festività pasquali e arrivò a ridosso del Parlamento. Lì è anche ...

Roma. Carte d’Identità Elettroniche : dal 1° luglio prenotazioni online : Dal prossimo 1° luglio a Roma è attivo, per il solo rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche – CIE, il sistema di

Roma. Entro luglio inizio lavori per nuove corsie preferenziali : Entro luglio partiranno i lavori per la realizzazione del primo pacchetto di nuove preferenziali. Interessate via Nomentana – Val d’Aosta

Roma - stop sciopero Ama 2 luglio/ I motivi della Commissione di garanzia - Raggi contro "scrocconi" dei rifiuti : Roma, stop sciopero Ama 2 luglio: la decisione della Commissione di garanzia in una lettera ai sindacati. La Raggi intanto contro gli "scocconi" dei rifiuti.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Roma : Rifiuti - bloccato sciopero del 2 luglio : Roma – Lo sciopero proclamato in Ama per il prossimo 2 luglio subisce uno stop. A deciderlo e’ stata la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali in una lettera recapitata ai sindacati promotori della protesta, Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. I motivi: mancato esperimento, prima della proclamazione dello sciopero, delle procedure di raffreddamento e di ...

CALCIOMERCATO. Proto-Lazio - c'è la firma! Il portiere a Roma dal 1 luglio - sarà il vice-Strakosha : Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', infatti, il giocatore è stato nei giorni scorsi a Roma e ha firmato con i biancocelesti un contratto di due anni con opzione per il terzo: l'...