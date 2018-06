Roma è incattivita | ci sono quartieri ghetto dove non entrano nemmeno i

huffingtonpost

(Di sabato 30 giugno 2018) Il passaggio dalla giovinezza all'età adulta, per una donna soprattutto, non è mai semplice e una come Maria Teresa Pajno, per tutti Marò, vicequestore aggiunto del Commissariato del quartiere Politeama, a Palermo, ne è consapevole e, a fatica, cerca di capirne un po' di più. Determinata ed insicura al tempo stesso, va al lavoro ogni giorno mettendoci grinta e professionalità, ma la sua vera passione è ben altro: la cucina. Le piacerebbe avere un ristorante tutto suo, ma non ha nessuno che la appoggi, a cominciare proprio dal fidanzato – il sostituto commissario Rosario (detto Sasà), l'uomo delle tradizioni – che detesta le sue creazioni di haute cuisine, perché per un maschilista sempliciotto come lui, il cibo è quello che gli preparava mammà o qualche altra parente, e – pertanto - assaggiare ...