Roma Al via pedonalizzazione Via del Corso da Largo Goldoni a Via delle Convertite

Roma - aggredita la Biancofiore Volevano portarle via il cane : Ancora una aggressione per Michaela Biancofiore . La deputata di Forza Italia sarebbe stata accerchiata da tre persone a Roma, nella centralissima via Vittorio Veneto. A quanto pare i tre aggressori ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA. Subito scintille! Record italiano di Silvia Scalia nei 50 dorso! Romanchuk vince ma non strabilia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. Nella piscina del Foro Italico alcuni fra i migliori nuotatori del mondo sfidano la Nazionale azzurra al gran completo, che potrebbe ingrandirsi in vista di Glasgow dato che sono ancora aperte le convocazioni ed è possibile portare quattro atleti per specialità La prima giornata di gare promette Subito spettacolo. Si parte con i due 50 dorso, che ...

Liberi e Uguali - Grasso lancia il Comitato promotore : ci sono il Romanziere De Giovanni - il giurista Azzariti e Silvia Prodi : Liberi e Uguali non scompare, ma riparte. Ad annunciare gli sviluppi del partito nato e cresciuto a sinistra del Partito democratico è il suo leader Pietro Grasso, che in una lettera ha lanciato il Comitato promotore Nazionale “per la definizione del profilo politico di Liberi e Uguali, come ci eravamo impegnati a fare”. Un’iniziativa, quella dell’ex presidente del Senato, alla quale hanno già dato la loro disponibilità, ...

Roma - 'Via i sampietrini dal Centro'. Ma i tecnici frenano : 'Serve un piano vero' : La discussione sulla possibile rimozione dei sampietrini da alcune strade Romane, proposta dal Campidoglio e anticipata ieri dal Messaggero, si può fare. Ma solo davanti a progetti concreti e ...

Roma - Raggi : via i sampietrini da alcune strade in centro : Roma, Raggi: via i sampietrini da alcune strade in centro La proposta, relativa alle vie ad alta percorrenza, è stata lanciata dalla sindaca su Facebook: "Sono un simbolo ma vogliamo valutare la possibilità di toglierli" Parole chiave: ...

Roma - Raggi : via i sampietrini da alcune strade in centro | : La proposta, relativa alle vie ad alta percorrenza, è stata lanciata dalla sindaca su Facebook: "Sono un simbolo ma vogliamo valutare la possibilità di toglierli"

Roma : da sabato 7 luglio interamente pedonalizzato tratto via del Corso : Raggi: pedonalizzazione si aggiunge a sostegno mobilità sostenibile Roma – Di seguito la nota diramata dal Comune di Roma. Meno traffico, maggior sicurezza per il Centro Storico e più aree dedicate alla mobilità dolce. Da sabato 7 luglio sarà interamente pedonalizzato il tratto di Via del Corso, da Largo Goldoni a Via delle Convertite. Il provvedimento consentirà la piena fruibilità della strada da parte di cittadini e turisti. Nella zona ...

Roma : auto contro moto in via Ardeatina - ferito centauro : Roma: incidente tra Fiat Iveco e Yamaha Roma – Incidente stradale registrato attorno alle 10.45 a Roma. Precisamente in via Ardeatina, all’altezza di via di Torricola. Nello scontro tra un Fiat Iveco e una moto Yamaha è rimasto ferito un centauro di 46 anni. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’VIII gruppo Tintoretto della Polizia di Roma Capitale, un’ambulanza e un’eliambulanza. L'articolo Roma: auto contro ...

Roma - Raggi : “Via i sanpietrini da strade ad alta percorrenza. Danni frequenti e costi di manutenzione elevati” : Via i sanpietrini dalle strade ad alta percorrenza della Capitale. La proposta arriva dalla sindaca Virginia Raggi, che su Facebook spiega: “I sanpietrini sono un simbolo di Roma. Caratterizzano le strade del centro storico e quindi sono parte integrante di un patrimonio unico al mondo. Ma vogliamo valutare la possibilità di toglierli dalle vie ad alta percorrenza, per le quali i costi di manutenzione sono molto elevati e dove sono più ...

Roma - a via Barberini i negozi chiusi sono diventati rifugi per i clochard : L"insegna della sede della SyrianAir è coperta di polvere. Pochi metri più avanti si fa fatica a guardare attraverso la vetrina di quella che un tempo doveva essere una farmacia. Via Barberini oggi è una via fantasma dove il tempo sembra essersi fermato. Di quella strada elegante e piena di vita resta soltanto il ricordo. Un ricordo offuscato, come le vetrine dei negozi vuoti da mesi.Non importa se qui siamo nel cuore di Roma, a due passi dalla ...

Salviamo Roma non la cancelliera - e i suoi errori - : Salviamo l'Italia non Angela Merkel. All'apertura del Consiglio Ue di oggi il premier Giuseppe Conte dovrà tener presente questa priorità, o cadremo in trappola ripetendo gli errori degli ultimi ...

Roma - al via la seconda edizione del Cinema Balduina : film sotto le stelle nel quartiere della Capitale : Pellicole all’aperto, spettacoli live e la possibilità di vivere a pieno il quartiere Balduina di Roma. Torna l’appuntamento con la rassegna estiva realizzata dal Comitato Balduina nella suggestiva location del Parco delle Vittorie. L’evento, al via il 2 luglio nella scuola elementare Giacomo Leopardi, mette in programma film come La bella e la bestia, La forma dell’acqua e Come un gatto in tangenziale. Sul palco dei pre serata ...