Rocchi arbitra Brasile-Messico

Mondiali Russia 2018 - Rocchi favorito per arbitrare la finale : Gianluca Rocchi potrebbe essere il quarto italiano ad arbitrare la finale dei Mondiali , senza l’Italia il fischietto ha “strada libera” È stato il primo direttore di gara a utilizzare il Var in un Mondiale, potrebbe essere il quarto arbitro italiano (dopo Gonella nel 1978, Collina nel 2002 e Rizzoli nel 2014) a dirigere una finale ai campionati del mondo. Gianluca Rocchi , secondo i bookmaker, è tra i possibili designati ...

Mondiali 2018 : oggi Portogallo-Spagna - ore 20 Canale 5 - arbitra Rocchi : Dopo la travolgente vittoria della prima giornata della Russia sull'Arabioa Saudita , 5-0 per i padroni di casa, Si passa alla seocnda giornata sdei Mondiali 2018 . La sfida clou del 15 giugno ai ...

Serie A : Rocchi arbitra Lazio-Inter - a Pinzani Juve-Verona : Il big match dell’ultima giornata della Serie A tra Lazio e Inter all’Olimpico di Roma che vale un posto in Champions, sarà arbitrato da Gianluca Rocchi. Juventus-Verona, in programma sabato alle 15, è stata invece affidata a Riccardo Pinzani di Empoli. Luca Banti arbitrerà Napoli-Crotone, mentre Spal-Sampdoria, sarà diretta da Marco Di Bello. Sassuolo-Roma, posticipo serale di domenica, è stata affidata a Eugenio Abbattista di ...