Robbie Williams teme di essere autistico o malato di Asperger | la confessione a Bbc Radio

Arriva la rivelazione shock di Robbie Williams : “Ho dei punto ciechi - forse è Asperger” : La rivelazione shock di Robbie Williams Arriva del tutto inaspettata. L'ex Take That si è confessato ai microfoni della BBC con una considerazione che in pochi si sarebbero aspettati, ancora riguardante il suo precario stato di salute già emerso qualche tempo fa. "Ho dei buchi neri, come dei punti ciechi. forse è Asperger o autismo. Non so cosa sia, ma so di avere qualcosa": queste le parole che l'artista britannico ha usato per spiegare il ...

La rivelazione di Robbie Williams : "C'è qualcosa che non torna in me" : 'È un lavoro piuttosto difficile stare nella mia testa. Ho un'interessante forma di malattia mentale compulsiva, ossessiva. Direi' . Così il cantante inglese Robbie Williams torna a parlare dei suoi ...

Ed Sheeran ha cantato “Angels” insieme a Robbie Williams durante il concerto ad Amsterdam : Semplicemente fantastici The post Ed Sheeran ha cantato “Angels” insieme a Robbie Williams durante il concerto ad Amsterdam appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift ha cantato “Angels” insieme a Robbie Williams durante la seconda data a Londra : Ma che sorpresa! The post Taylor Swift ha cantato “Angels” insieme a Robbie Williams durante la seconda data a Londra appeared first on News Mtv Italia.

Mondiali Russia 2018 - Robbie Williams spiega il perché del dito medio alla cerimonia di apertura : Un gesto che ha destato parecchio scalpore. Robbie Williams il protagonista: scelto per esibirsi durante la cerimonia di apertura di Russia 2018 insieme al tenore Aida Garifullina, il cantante ...

