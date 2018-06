adnkronos

: Rispuntano i #voucher - Adnkronos : Rispuntano i #voucher - dieguito82 : RT @Adnkronos: Rispuntano i #voucher - TheMethod83 : RT @Adnkronos: Rispuntano i #voucher -

(Di sabato 30 giugno 2018) "Isono stati ipocritamente cancellati per una scelta politica, ma in alcuni settori sono fondamentali e vanno reintrodotti". Non ha dubbi il ministro dell'Interno Matteo Salvini , che ...