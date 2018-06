RIFORMA PENSIONI 2018 Di Maio | quota 100 si farà ultime notizie

RIFORMA PENSIONI - Damiano e Orlando : Sì a quota 100 a 63 anni : L’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano e Andrea Orlando , entrambi componenti della corrente più progressista del Partito Democratico, in occasione dell’avvio delle Commissioni, hanno depositato diversi disegni di legge, dedicati anche alla Riforma pensioni quota 100, per sfidare il governo Conte sul tema. Autocritica nel PD, si riparte da Riforma pensioni La componente più a sinistra del Partito Democratico, denominata Laburisti Dem, ha ...

Bce e RIFORMA PENSIONI : abolizione della Fornero per Francoforte mette l'Italia a rischio : La Bce non è così convinta che la riforma delle pensioni nei piani del Governo Conte sia poi così sostenibile. E' più o meno questo il sunto di quanto è emerso in queste ore. L'ente europeo si è così espresso su quello che è il piano di Lega e Movimento Cinque Stelle che puntano al superamento, in tempi brevi, alla cancellazione o comunque al superamento della Legge Fornero. L'attuale sistema previdenziale ristrutturato, per l'appunto, dal ...