Rifiuti Sicilia | Assopirec | possibile già adesso ridurre del 20% conferimento in discarica

Rifiuti : Legambiente - in Sicilia di nuovo al punto di partenza : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Tempi troppo lunghi per un nuovo Piano Rifiuti per la Sicilia e Legambiente preferisce puntare su modifiche alle legge vigente "per aumentare la differenziata porta a porta, realizzare gli impianti di riciclo dell’organico e attivare la tariffa puntuale". "Siamo di nuo

Rifiuti : Legambiente - in Sicilia di nuovo al punto di partenza (2) : (AdnKronos) - Per Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, sarebbe meglio "una legge in meno ed un impianto in più. Fare una legge di 30 articoli fa perdere solo tempo e la Sicilia non ne ha - sottolinea - Propendiamo per un percorso più snello, con poche modifiche e integrazioni alla le

Rifiuti : AnciSicilia chiede confronto con Regione - ordinanza non è sostenibile (2) : (AdnKronos) - Per l'Associazione dei comuni siciliani "minacciare di commissariare i comuni non è certamente un segnale positivo nella costruzione di un clima favorevole alla risoluzione di un problema complesso come quello della gestione integrata dei Rifiuti. Dalla Regione -concludono- a differenz

Rifiuti : AnciSicilia chiede confronto con Regione - ordinanza non è sostenibile : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - La necessità di un "confronto urgente" tra l'Ansi Sicilia e il governo regionale. E' questa la richiesta emersa dal tavolo tecnico sulla 'questione Rifiuti' svoltosi oggi a Villa Niscemi, a Palermo. Fra i temi affrontati, l'ultima ordinanza del governo regionale che in

Rifiuti : Fp Cgil Sicilia - da Regione solo scaricabarile : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "Sulla gestione dei Rifiuti la Regione la smetta con uno scaricabarile che può avere come effetto finale quello che i costi e i sacrifici delle incapacità dimostrate nell’ultimo ventennio e delle pessime scelte in materia saranno scaricati sui cittadini, con una pilate

Rifiuti : Ancra Sicilia - caos si poteva evitare : Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - "Il caos Rifiuti che si vive in questi giorni in Sicilia si sarebbe potuto in parte evitare se solo ci fosse stata la volontà politica di attuare una serie di provvedimenti, inclusa la realizzazione delle micro aree ecologiche a basso impatto ambientale che, peraltro, f

Rifiuti : M5S - no a nuovi inceneritori in Sicilia : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Da anni ripetiamo come un mantra che la Sicilia deve puntare sull'economia circolare, sul riuso dei materiali e trasformare i Rifiuti in risorsa. E per farlo occorre puntare sull'impiantistica e sulla raccolta differenziata e non sugli inceneritori né sull'ampliamento

Rifiuti : in Sicilia differenziata al palo - M5S 'Batosta su Comuni ma colpe della Regione' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Mega batosta in arrivo per i Comuni Siciliani che entro fine mese non raggiungeranno il 35% di raccolta differenziata. A lanciare l'allarme è il M5S che ha fatto i conti sulla base di quanto previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci dello scor

Sicilia - Crocetta indagato per l'emergenza Rifiuti dell'estate 2016 : ... con 2.500 tonnellate di spazzatura che era per le strade e con una grave situazione sanitaria e un danno per l'immagine e l'economia della Sicilia' è il commento dell'ex presidente della Regione ...

Su 12 spiagge siciliane 787 Rifiuti ogni 100 metri : Su 12 spiagge siciliane monitorate da Legambiente e Corepla nell’ambito del progetto educativo “Se butti male… finisce in mare”, tra Catania, Palermo, Agrigento, Scicli, Taormina, Bagheria, Modica, Calatabiano e Barcellona, è stata trovata una media di 787 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia su una superficie totale di 49.550 metri quadri. La plastica si conferma il materiale più trovato (il 65% degli oggetti rinvenuti), seguita da ...

"Oltre 700 Rifiuti ogni 100 metri in dodici spiagge siciliane" : Il progetto educativo in questi mesi ha coinvolto 2mila studenti per sensibilizzarli sul tema della prevenzione dei rifiuti in mare e sui lidi e sull'economia circolare. 'Il Mediterraneo è secondo l'...